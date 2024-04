Wi-Fi in tutta la casa a soli 29€: il RIPETITORE di FRITZ! crolla del 40%!

FRITZ! è un brand famosissimo quando si parla di dispositivi volti a gestire la rete Wi-Fi. Si sa: i suoi prodotti non sono proprio super economici.. beh, non lo erano almeno fino a questo momento. Se ti dicessimo che puoi dire addio a tutti i problemi che affliggono la tua rete Wi-Fi per soli 29,99€, ci crederesti? È proprio così, grazie allo sconto del 40% sul fantastico FRITZ!Repeater 600.

Tutte le caratteristiche del ripetitore FRITZ!

Questo dispositivo è dotato di tecnologia Wi-Fi mesh, graie al quale crea un’unica rete smart insieme al tuo router. Questo significa che i tuoi dispositivi si connetteranno automaticamente al punto di accesso più potente, garantendoti una connessione fluida e senza interruzioni ovunque tu ti trovi in casa.

Con una velocità di 600 MBit/s sulla banda di frequenza da 2,4 GHz, il FRITZ!Repeater 600 offre prestazioni ottimali per attività come lo streaming video HD, il gaming online e il download di file voluminosi. Finalmente potrai sfruttare al massimo la tua connessione internet, senza preoccuparti di lag o buffering.

La sua installazione è, poi, estremamente semplice: basta premere il pulsante WPS sul router e sul ripetitore per connetterli in modo sicuro. Inoltre, il dispositivo è compatibile con tutti i router Wi-Fi che supportano gli standard radio 802.11n, garantendo una connessione stabile e affidabile.

E non mancano neanche le funzionalità avanzate come la modalità Wi-Fi verde, che riduce automaticamente la potenza di trasmissione quando non è in uso, contribuendo al risparmio energetico. Inoltre, la modalità notturna ti permette di disattivare la rete Wi-Fi durante le ore notturne.

Sfrutta appieno la tua rete Wi-Fi con FRITZ!Repeater 600 a un prezzo di soli 29,99€ grazie allo sconto del 40%!