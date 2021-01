Wi-Fi mesh Netgear Orbi RBK13 al minimo storico

Quello che vogliamo suggerirvi oggi è uno dei migliori sistemi Wi-Fi mesh entry level, oggi proposto al prezzo più basso mai registrato. Parliamo del Netgear Orbi RBK13, composto da 3 dispositivi estremamente compatti, ma funzionali, ad un prezzo molto conveniente.

Kit Wi-Fi mesh Netgear Orbi RBK13: caratteristiche tecniche

Il sistema RBK13 è uno dei più economici della gamma, ma non per questo meno efficiente. Partendo subito dalla copertura, il kit di Netgear riesce a coprire un’area di ben 200m2. Si tratta di una buona soluzione per appartamenti di dimensioni medio-grandi o per piccoli locali commerciali. I dispositivi sono compatibili sia con reti ADSL che VDSL raggiungendo una velocità di trasferimento combinata di 1200Mbps. Grazie ad un router primario, e due satelliti, riusciremo quindi a coprire le zone buie della rete wireless lasciate dal modem principale. Naturalmente la compatibilità è estesa anche a tutti gli operatori, quindi sarà possibile utilizzarlo con qualsiasi ISP.

Parlando invece della configurazione, questa risulta piuttosto semplice. Grazie all’app dedicata infatti l’utente verrà guidato nell’associazione dei vari dispositivi. In pochi e semplici passaggi, la rete mesh sarà pronta all’utilizzo. Non mancano naturalmente le porte RJ45 Gigabit LAN, che permettono di collegare i dispositivi direttamente attraverso un cavo ethernet. Da non trascurare è anche la possibilità di sostituire il modem principale con il dispositivo di Netgear. In presenza di una connessione Fibra con connettore ONT è infatti possibile utilizzare direttamente il modem Orbi al posto di quello fornito dall’operatore. Chiudono la dotazione i sistemi di sicurezza e di parental control che offrono la massima protezione per gli utenti. In particolare il parental control permette di decidere siti accessibili, orari, e durata di navigazione per i più piccoli, per ogni singolo dispositivo connesso alla rete.

Grazie all’offerta di Amazon, il kit Orbi viene proposto al minimo storico di soli 169,99 euro con uno sconto di ben 60 euro sul prezzo di listino.

