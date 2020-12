Wifi mesh: grande sconto per grandi coperture

Per coprire una grande superficie, ci vuole una grande rete mesh: può suonare come una nota pubblicità, ma la realtà è esattamente quella di un prodotto che nasce in bundle per offrire una copertura di rete affidabile su grandissime superficie (magazzini, grandi uffici, impianti sportivi, bar, ristoranti, negozi): Netgear Orbi Pro 5 è il kit da cinque unità che oggi è in sconto a soli 869,90 euro 1381,59 euro con un risparmio del 37%.

Prodotti simili, non avendo vocazione consumer, non sono stati oggetto di offerte da Black Friday: sono ora accessibili al minor prezzo di sempre proprio in virtù delle opportunità che vanno aprendosi nel contesto di molte attività commerciali che guardano con fiducia al 2021 e che su una rete Wifi interna potranno costruire una migliore accoglienza del cliente, un servizio più efficiente ed una migliore organizzazione generale della connettività sui dispositivi.

Netgear SRK60B05 Orbi Pro 5

Grazie ad una rete di questo tipo è possibile collegare alla rete fino a 200 device, potendo così garantire una rete Wifi ottimale per postazioni fisse, operatori in movimento, clienti, device connessi e altro ancora.

La rete mesh Orbi Pro consente inoltre di creare tre reti differenziate: amministratore, dipendenti e ospiti possono essere gestiti separatamente, con capacità di navigazione, permessi e limitazioni differenti. Il sistema nasce chiaramente per ambizioni ben più alte rispetto alla copertura di una semplice abitazione privata, ma in questo sconto c’è un risparmio di ben 511 euro che non può che far gola a qualsiasi azienda o attività che intende compiere un passo avanti in termini di connettività interna.

Disponibile inoltre un bundle da 6 kit, utile ad estendere la copertura da 875 a oltre 1000 metri quadri: in questo caso lo sconto sale al 38% per un prezzo complessivo pari a 1029,90 euro.