Wikipedia blocca Archive.today dopo attacco DDoS

La versione in lingua inglese di Wikipedia ha bloccato Archive.today dopo aver accertato l’uso del popolare sito per effettuare un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) contro un blog. Verranno in pratica rimossi gli oltre 695.000 link ad Archive.today presenti in oltre 400.000 pagine dell’enciclopedia gratuita online.

Archive.today nella blacklist di Wikipedia

Archive.today cattura “istantanee” dei siti web in modo simile a Internet Archive, ma permette anche di aggirare i paywall. L’uso di Archive.today nelle citazioni di Wikipedia era stato vietato nel 2013. Nel 2016 è stato rimosso dalla blacklist. All’inizio di febbraio era iniziata una nuova discussione tra gli editor dell’enciclopedia su tre possibili opzioni: rimuovere o nascondere tutti i link e aggiungere Archive.today alla blacklist, non usare più Archive.today per le citazioni e mantenere i link oppure non fare nulla.

Nel fine settimana è stata scelta la prima opzione. Gli editor dovranno rimuovere tutti i link che portano ad Archive.today e ai domini associati (.is, .ph, .fo, .li, .md e .vn), sostituendoli con link ad altre fonti, tra cui Internet Archive, Ghostarchive o Megalodon.

La decisione di inserire nuovamente Archive.today nella blacklist è correlata al blog Gyrovauge. Il suo proprietario (Jani Patokallio) ha scritto un post ad agosto 2023 sul misterioso fondatore di Archive.today (cercato anche dall’FBI).

Archive.today ha successivamente chiesto a Patokallio di rimuovere il post. Il blogger ha lasciato il post online, quindi Archive.today ha nascosto un codice JavaScript nella pagina CAPTCHA che, quando visitata dagli utenti, effettua un attacco DDoS contro il sito Gyrovague.

Wikipedia scrive che i lettori non dovrebbero essere indirizzati verso un sito che esegue attacchi DDoS. Le prove confermano inoltre che i contenuti delle pagine archiviate sono stati alterati, quindi sono illeggibili. Pertanto, gli editor devono rimuovere tutti i link ad Archive.today. Gli utenti dovrebbero usare uBlock Origin o altri ad blocker che bloccano il codice JavaScript.