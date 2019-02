Wikipedia in italiano, oltre 1,5 milioni di voci

Un tweet celebrativo e poi si continua a testa bassa a costruire l’enciclopedia collaborativa più grande e nota al mondo: la versione italiana di Wikipedia ha ufficialmente superato il milione e mezzo di voci.

Wikipedia in italiano, 1.500.000 voci

Un bel traguardo, che merita di essere festeggiato e che Wikipedia annuncia così:

Questo è davvero un traguardo di tutti: dai volontari attivi sull’enciclopedia a chi ha premuto almeno una volta il tasto modifica…a tutti voi, che ogni giorno potrete accedere a questa grandiosa fonte di conoscenza libera!

Milestone raggiunta e immediatamente superata di slancio se è vero che, nel momento in cui scriviamo, sono già 1.500.849 le voci in archivio sulla versione italiana dell’enciclopedia libera. Complessivamente la community che regge tale mole di lavoro è costituita da 1.775.779 utenti registrati, 9043 dei quali hanno contribuito alla redazione dei testi solo nell’ultimo mese. Risultano invece essere ad oggi 112 le utenze con funzioni di servizio, ossia “utenti volontari che hanno avuto la fiducia dalla comunità degli utenti per poter compiere determinate azioni tecniche“.

L’organizzazione è più complessa di quanto non si immagini il lettore poiché, al di sotto degli admin e della reggenza di Wikimedia Italia, sono presenti figure quali Burocrati (6), Creatori di utenze (12) e altri ancora.

Non è indispensabile che un admin sia morbido, non è indispensabile che sia simpatico, non è indispensabile che sia ultrapreciso, non è indispensabile che stia zitto. Occorre solo che sia in buona fede e che abbia voglia di impegnarsi. Per Wikipedia. Gac

Complessivamente sono già state registrate oltre 102 milioni di modifiche, per una media di circa 16 per ogni singola pagina. Questi ultimi due numeri sono l’essenza stessa dell’enciclopedia, la cui affidabilità, il cui tasso di aggiornamento e la cui autorevolezza sono radicati proprio nella proattività della community.

L’enciclopedia si compone ad oggi di oltre 650 milioni di parole, ossia una media che si avvicina alle 450 parole per ogni singola voce. Ognuna di queste parole è frutto di un atto volontario, libero e spontaneo, un gesto di valore sociale che partorisce un risultato di utilità sociale. Perché questo è Wikipedia prima ancora di essere una incredibile enciclopedia: è un esperimento sociale che affonda le sue radici nella natura del Web, che ha supportato importanti lotte di principio e che consente a milioni di persone in tutto il mondo di collaborare per mettere la conoscenza a fattor comune.