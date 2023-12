Wikipedia: la pagina più visitata del 2023 è...

È ormai una tradizione consolidata. Wikipedia ha appena svelato le pagine più visitate dell’anno in lingua inglese. I dati dell’enciclopedia online sono sorprendenti, con ben 84 miliardi di connessioni registrate sul portale inglese del sito. Questo numero non include ancora il mese di dicembre e non tiene conto delle altre lingue.

Una classifica sorprendente

Ecco i 25 articoli più consultati su Wikipedia quest’anno:

ChatGPT, 49.490.406 pagine visitate Morti nel 2023, 42.666.860 pagine viste Coppa del mondo di cricket 2023, 38.171.653 pagine viste Indian Premier League, 32.012.810 pagine viste Oppenheimer (film), 28.348.248 pagine viste Coppa del mondo di cricket, 25.961.417 pagine viste J. Robert Oppenheimer, 25.672.469 pagine viste Jawan (film), 21.791.126 pagine viste 2023 Indian Premier League, 20.694.974 pagine viste Pathaan (film), 19.932.509 pagine viste The Last of Us (serie TV), 19.791.789 pagine viste Taylor Swift, 19.418.385 pagine viste Barbie (film), 18.051.077 pagine viste Cristiano Ronaldo, 17.492.537 pagine viste Lionel Messi, 16.623.630 pagine viste Premier League, 16.604.669 pagine viste Matthew Perry, 16.454.666 pagine viste Stati Uniti, 16.240.461 pagine viste Elon Musk, 14.370.395 pagine viste Avatar: La via dell’acqua, 14.303.116 pagine viste India, 13.850.178 pagine viste Lisa Marie Presley, 13.764.007 pagine viste Guardiani della Galassia Vol. 3, 13.392.917 pagine viste Invasione russa dell’Ucraina, 12.798.866 pagine viste Andrew Tate, 12.728.616 pagine viste

Ed è ChatGPT a spuntarla. Ciò non deve sorprendere, dato che questa IA rappresenta una vera e propria svolta tecnologica, che ha scosso molte certezze e continua a suscitare reazioni contrastanti.

La Wikimedia Foundation ha commentato questi risultati sul suo sito web: “La vostra curiosità testimonia la gioia della scoperta. La tristezza di una morte prematura. L’adrenalina di una finale di cricket. La magia di una giornata al cinema. L’esuberanza di ascoltare il vostro cantante preferito“.

In realtà, anche l’India lascia il segno in questa classifica. La metà degli 1,4 miliardi di abitanti del Paese è regolarmente connessa a Internet e questo ha inevitabilmente un impatto sulle statistiche.

Elon Musk Vs. Wikipedia

Recentemente, Wikipedia si è trovata al centro di una polemica alimentata da Elon Musk, che compare in questa classifica. Il CEO di X (ex Twitter) ha messo in discussione il finanziamento partecipativo dell’enciclopedia online:

“Vi siete mai chiesti perché la Wikimedia Foundation riceve così tanti soldi? Non è certo necessario per gestire Wikipedia. Si può letteralmente inserire una copia dell’intero testo nel proprio telefono! Allora a cosa servono i soldi? Le menti curiose vogliono saperlo…“.

Il magnate di Tesla i è offerto anche di finanziare il sito per un miliardo di dollari a una condizione: che fosse ribattezzato “Dickipedia”…