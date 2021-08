Enormi svastiche compaiono su Wikipedia, vandali in azione

Non è il primo caso di vandalismo in cui viene presa di mira Wikipedia, ma forse il più esteso: le pagine relative a oltre 53.000 voci sono state compromesse in modo da mostrare come sfondo una enorme svastica. Interessate tra le altre quelle di alcuni volti noti, da Joe Bidn a Kamala Harris, fino a Jennifer Lopez, Ben Affleck e Madonna.

Wikipedia: compromesse circa 53.000 pagine

L'azione è stata messa a segno attraverso la modifica di un template impiegato per generare i documenti. L'intervento degli amministratori è stato immediato e il responsabile sottoposto a ban definitivo. Ciò nonostante, qualcuno sfogliando l'enciclopedia online si è trovato di fronte a schermate come quella visibile qui sotto.

Wow – go to Wikipedia now! Looks like it's been hacked. pic.twitter.com/wVKCriERjD — Ann Coulter (@AnnCoulter) August 16, 2021

Nel mese di febbraio, Wikipedia ha approvato un nuovo codice di condotta applicato a livello globale, frutto del contributo di oltre 1.500 volontari. Linee guida definite con l'obiettivo di contrastare gli abusi e la disinformazione, garantendo al tempo stesso il necessario supporto a valori come inclusione e diversità. Al bando qualsiasi forma di molestia ed espressione riconducibile al fenomeno dell'hate speech.