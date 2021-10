William Shatner raggiunge lo spazio a 90 anni

William Shatner (90 anni) è la persona più anziana ad aver raggiunto lo spazio. Il record è stato stabilito oggi con la missione NS-18 di Blue Origin, la seconda con equipaggio dopo quella del 20 luglio che ha portato oltre la linea di Karman (100 Km) il proprietario dell'azienda, ovvero Jeff Bezos.

Il Capitano Kirk vola nello spazio senza Enterprise

Il decollo del New Shepard era programmato per ieri, ma è stato posticipato di un giorno a causa delle condizioni meteo sfavorevoli in Texas (troppo vento). Oltre all'attore canadese, noto per aver interpretato il Capitano Kirk della USS Enterprise nella serie originale di Star Trek, a bordo della capsula fissata alla sommità del razzo c'erano anche una dipendente di Blue Origin (Audrey Powers) e due passeggeri paganti: Chris Boshuizen, co-fondatore di Planet Labs, e Glen de Vries, co-fondatore di Medidata.

Blue Origin ha pubblicato su YouTube la registrazione dell'intera missione. Il decollo del razzo avviene dopo circa 2 ore e 23 minuti.

Nel video si vede il ritorno del razzo sulla Terra e il successivo touchdown della capsula, rallentata da tre paracadute. Dopo aver superato la linea di Karman, i membri dell'equipaggio sono rimasti per alcuni minuti in assenza di gravità.

Il precedente record era stato stabilito da Wally Funk (82 anni, ex astronauta della NASA) con la missione NS-16 del 20 luglio. Dopo l'atterraggio, William Shatner era visibilmente emozionato tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. Queste le sue parole:

Sono molto emozionato per quello che è appena successo. È straordinario, straordinario. Spero di non riprendermi mai da questo.

L'attore ha dichiarato che tutti dovrebbero vedere quello che ha visto lui. Entro fine anno è prevista una terza missione con equipaggio.