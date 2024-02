WindDOC No-Profit: il gestionale online per il Terzo Settore

Il mondo del non-profit in Italia è un movimento di enorme importanza: si tratta di una rete di enti e di attività orientate agli scopi più disparati, che rappresentano un compendio fondamentale per il perseguimento di importanti finalità sociali. Quello che viene definito come il “Terzo Settore“, tuttavia, ha regole precise da seguire affinché le attività possano essere portate avanti in modo corretto ed in piena aderenza alle normative, affinché il bene che si produce possa essere regolarmente contabilizzato ed elargito con trasparenza. Le regole sul Terzo Settore, le pratiche che ne contraddistinguono la burocrazia e gli obblighi a cui rispondere sono però spesso un grosso ostacolo per gli addetti che vi operano. WindDOC No-Profit è la soluzione a questo tipo di problematiche, poiché riconsegna agli associati il piacere di operare per la mission dell’associazione senza dover perdere il proprio tempo nello sbrigar pratiche.

WindDOC No-Profit è dunque un punto di riferimento essenziale che può essere di grande aiuto per ogni tipo di ente del Terzo Settore: comprendere la varietà delle funzioni che mette a disposizione consente di capire come sia questo un vero e proprio gestionale a tutto tondo che offre alle associazioni non-profit uno strumento fondamentale per la vita quotidiana.

WindDOC No-Profit: le caratteristiche

Sono molte le attività che un’associazione deve portare avanti, anche e soprattutto nei confronti dei propri soci. Per diventare uno dei punti di riferimento in Italia in questo comparto, un tool come WindDOC No-Profit ha dovuto sviluppare una molteplicità di servizi che ora diventano bene prezioso per tutti quegli enti che hanno scelto proprio il gestionale per le proprie attività. Vediamo dunque quali sono le funzionalità che WindDOC No-Profit è in grado di mettere a disposizione.

Moduli personalizzati

I moduli personalizzati sono una delle funzioni più interessanti poiché consentono di facilitare il rapporto con soci, utenti e associati. I moduli, infatti, permettono di dar corpo ad una interazione da remoto, facilitando tutte quelle pratiche che potrebbero altrimenti risultare estremamente più scomode. Si pensi ad esempio alle iscrizioni dei nuovi soci o ai pagamenti delle quote associative, dove è necessario raccogliere i dati personali di ciascuno; si pensi alla raccolta delle erogazioni liberali, per le quali è importante ottenere le informazioni necessarie per il rilascio delle necessarie ricevute; si pensi inoltre alle semplici iscrizioni ad un evento organizzato (un torneo, una cena sociale, una corso di formazione o quant’altro), dove basta produrre un modulo online per facilitare a tutti la compilazione e la prenotazione.

Ogni form può essere raggiunto tramite link dedicato, oppure ospitato sul sito Web dell’associazione. Per ogni modulo è possibile attivare le relative modalità di pagamento ed è inoltre possibile abilitare l’invio di una email personalizzata per tutti coloro i quali concludono la compilazione. Cosa molto importante è anche la possibilità di gestire al meglio le opzioni relative alla privacy, così da poter avere piena aderenza alle normative anche sotto questo punto di vista.

Gestione Eventi

Gli eventi sono l’anima di molte associazioni: rappresentano il momento e il luogo nel quale si mettono insieme le persone per perseguire la mission della propria attività. Organizzare un evento significa fornire le necessarie informazioni per la partecipazione, prevedere tutti i dettagli per favorire l’iscrizione, promuovere quanto realizzato, raccogliere i pagamenti, gestire le prenotazioni. Tutto questo è solitamente molto macchinoso, qualcosa che impegna molte persone e determina spesso non poco disordine. Grazie alla gestione degli eventi di WindDOC No-Profit tutto ciò è semplificato da eventi che, una volta creati, hanno in sé tutto quel che occorre.

Il servizio prevede la possibilità di pubblicare il link di registrazione tramite e-mail oppure la stampa di un QR Code da esporre per facilitare il raggiungimento della pagina da mobile. Ad operazioni concluse si può scaricare un foglio Excel già compilato ed in pochi secondi si avranno a disposizione tutti gli iscritti, tutti i dati e, volendo, anche tutte le ricevute autogenerate da poter consegnare agli iscritti.

Solo chi ha già lavorato nell’associazionismo sa cosa possa significare tutto ciò. La creazione dei pass di ingresso, l’aggiunta di iscrizioni manuali in aiuto agli associati con maggiori difficoltà con le nuove tecnologie, la gestione di tutte la documentazione specifica legata alle singole attività da portare avanti: poter contare su un solo applicativo per tutto ciò significa rivoluzionare il proprio modo di lavorare per avere tutto comodo, coordinato e rapido.

Pagamenti

Come pagare? La raccolta dei contanti è scomoda e non consente di avere denaro in anticipo, mentre l’utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici apre a molte opportunità in più. Grazie a WindDOC No-Profit è possibile abilitare pagamenti con strumenti quali PayPal, Satispay, Stripe o SumUp, consentendo di pagare in automatico fin dalla compilazione dei form online. Che sia l’iscrizione ad un evento, la sottoscrizione annuale con relativa quota associativa o una erogazione liberale, dopo la compilazione è possibile passare direttamente al pagamento secondo il proprio canale preferito.

Rendiconto

E poi ci sono gli aspetti legali, quelli che richiedono maggior attenzione e aggiornamento continuo per far sì che l’associazione operi sempre e comunque in ottemperanza alle regole del Terzo Settore. Come richiesto dall’art. 13 del D.LGS N.117/2017, in particolare, tutte le associazioni e gli enti non profit debbono emettere un trasparente rendiconto finanziario annuale. Con questo documento si esplicitano le attività portate avanti, le spese sostenute, gli introiti registrati ed il consuntivo.

Tutto ciò richiede per molte associazioni ore di lavoro, l’incrocio tra più tabelle, la necessità di riportare dati in continuazione: con WindDOC No-Profit, invece, è tutto automatico ed immediato poiché è sufficiente la registrazione continuativa dei dati per avere sia il consuntivo economico/finanziario, sia la compilazione di un rendiconto previsionale in corso d’opera. Grazie alla gestione dei centri di costo, inoltre, è possibile distinguere facilmente le varie attività di raccolta fondi occasionali al fine di redigere correttamente la relazione di raccolta fondi occasionali.

Verbali

Ogni associazione ha il dovere di testimoniare le proprie attività all’interno di appositi verbali da redigere al termine di ogni assemblea e consiglio direttivo. Questi verbali registrano quanto discusso, certificano le attività in corso e descrivono quanto l’associazione ha realizzato nel tempo. Compilare un verbale diventa molto semplice grazie a WindDOC No-Profit in virtù della disponibilità di template già pronti, di dati compilati in automatico (ad esempio le anagrafiche e le cariche sociali dei presenti).

Portale Soci

Il Portale Soci è l’interfaccia dell’associazione nei confronti di ognuno dei propri soci. Su questo portale è possibile:

Rinnovare automaticamente la propria quota associativa

Iscriversi agli eventi

Visualizzare i verbali dell’associazione

Visualizzare tutti i documenti dell’associazione condivisi

Inserire manualmente i propri rimborsi spesa

Un riferimento univoco per tutti, contenente utility e documentazioni personalizzate, così da gestire in modo ottimale il rapporto del singolo associato con l’associazione. La realizzazione con WindDOC No-Profit è estremamente semplice poiché sono già disponibili tutti i dati utili, i sistemi di pagamento, le funzioni per la creazione di moduli personalizzati e quant’altro. Nessun costo aggiuntivo di hosting e programmazione per avere qualcosa che si può invece costruire con pochi semplici click.

Altre funzioni

Chi conosce il mondo dell’associazionismo ha già ampiamente compreso cosa WindDOC No-Profit sia in grado di offrire, cambiando radicalmente la gestione di una associazione per regimentarla con un sistema digitale che consente di avere tutto ordinato, al sicuro, a portata di mano e di facile realizzazione. Un tool a basso costo che risolve molti problemi e che libera il personale di tutto quel tempo prezioso che è utile investire invece nelle attività più importanti dell’associazione.

Si consideri che a tutto quanto elencato si sommano funzioni ulteriori come un software per le votazioni online (ad esempio per eleggere nuove cariche sociali); un CRM dedicato per gestire al meglio le attività, un gestionale per l’organizzazione di corsi con orari, abbonamenti e programmazioni a calendario; tutte le attività di volontariato programmate, consentendo a ognuno di verificare le ore e gestire il registro dei volontari.

Prezzi

Realizzare tutto ciò in cloud, consentendo di accedervi con un semplice account ed una connessione, consente a WindDOC No-Profit di tenere i prezzi estremamente bassi e fortemente competitivi, pesando in modo irrisorio sui bilanci delle associazioni pur fornendo loro una molteplicità di servizi. L’abbonamento base è gratuito e consente di accedere a quantitativi limitati di documenti: un modo per “assaggiare” lo strumento, in attesa di passare agli abbonamenti a valore aggiunto che aprono concretamente all’applicativo.

Sono tre i profili a cui è possibile accedere sulla base delle dimensioni e delle necessità della propria associazione:

Professional – 12€/mese

– 12€/mese Premium – 17€/mese

– 17€/mese Premium+ – 25€/mese

Il mondo del Terzo Settore è in grandissima evoluzione e la transizione digitale può offrire moltissime opportunità per le associazioni che saranno in grado di sfruttare ciò che questa evoluzione mette a disposizione. Il potenziale della propria mission e dei propri associati dipendono anche dagli strumenti utilizzati e dal tipo di organizzazione che si è in grado di adottare. Una soluzione come WindDOC No-Profit, insomma, è un passo avanti importante non soltanto per gestire al meglio il proprio ente, ma anche per consentire all’ente stesso di esprimere al meglio le proprie qualità e perseguire così obiettivi sempre più importanti.

Il volontariato è la forma più alta e preziosa di lavoro e collaborazione: chi vi opera merita i migliori strumenti.

In collaborazione con WindDOC