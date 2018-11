Windows 10 19H1, la build 18282 agli Insider

Ieri l’annuncio della ripresa per il rollout dell’October 2018 Update, oggi quello della nuova build 18282 per Windows 10 19H1. È il prossimo pacchetto di aggiornamento che raggiungerà il sistema operativo Microsoft su scala globale nella primavera 2019. Come sempre accade in questi casi, ad avere accesso in anteprima sono coloro iscritti al programma Insider.

Windows 10 19H1 build 18282

Le novità qui descritte vanno ad aggiungersi a quelle già elencate la scorsa settimana, quando il gruppo di Redmond ha pubblicato la build 18277. L’obiettivo di Microsoft è raccogliere le segnalazioni e i feedback necessari per intervenire su eventuali bug, malfunzionamenti o errori nell’esecuzione del codice, così da poter arrivare al momento della distribuzione con una release priva di problemi. Quanto descritto di seguito farà parte di quello che presumibilmente verrà chiamato April 2019 Update, anche se al momento non ci sono conferme a proposito del nome.

Light Theme

Introdotto quello che Microsoft chiama Light Theme per il look dell’interfaccia. Applica a elementi come il menu Start, la barra delle applicazioni, l’Action Center e la tastiera una tonalità chiara. Il risultato è quello visibile nell’immagine allegata di seguito, che in qualche modo richiama alla mente le vecchie edizioni di Windows. Per l’occasione è stato creato anche un wallpaper inedito che rivede in chiave più leggera e minimalista quello che da sempre caratterizza il sistema operativo.

Stampa

Cambia anche l’aspetto della finestra di dialogo per la stampa di file e documenti con supporto al Light Theme appena citato e attraverso una riorganizzazione delle opzioni, che laddove necessario vengono accompagnate da un breve testo descrittivo, così da meglio comprendere l’utilità delle singole funzioni.

Windows Update

Sulla base dei feedback raccolti, Microsoft ha deciso di integrare l’opzione per mettere in pausa gli aggiornamenti nella schermata di Windows Update, aggiungendo inoltre la possibilità di scegliere per quanti giorni rimandarne l’installazione oppure di specificare la data esatta in cui riprenderli. Ancora, abilitando Active House viene impedito che il dispositivo si riavvii proprio nel mezzo della giornata lavorativa.

Altre novità riguardano il funzionamento dello Strumento di Cattura degli screenshot rivisto per rispondere alle esigenze manifestate, la regolazione della luminosità del display in fase di ricarica (per tablet e laptop) tenendo in considerazione le preferenze dell’utente, così come l’Assistente Vocale che migliora nella pronuncia e nelle possibilità di personalizzazione.

A questo si aggiungono il solito elenco di bugfix e la lista dei known issues ovvero i problemi già identificati da Microsoft, ma che verranno risolti solo in una build successiva: tra questi una gestione potenzialmente non corretta dei PDF all’interno del browser Edge, il possibile crash della finestra Impostazioni dopo aver cambiato la password o il PIN e il malfunzionamento del desktop remoto sperimentato da alcuni utenti.