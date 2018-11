Windows 10 Pro: se la licenza si disattiva

Un non meglio precisato bug individuato a livello di server ha causato, nella giornata di ieri, l’improvvisa e inspiegabile disattivazione di alcune licenze legate a Windows 10 Pro. Agli utenti, in possesso di una copia regolare del sistema operativo, è comparso sullo schermo un messaggio chiedendo di installare l’edizione Home della piattaforma oppure di acquistare una nuova licenza valida.

Windows 10 Pro, il bug della licenza

In parecchi si sono riversati sulle bacheche di discussione per segnalare il problema. Ad esserne interessati anche diversi membri del programma Insider e coloro che hanno già installato l’October 2018 Update (a proposito, non è dato a sapere che fine abbia fatto il pacchetto). Pare che ad esserne colpiti siano soprattutto coloro che in passato hanno eseguito l’aggiornamento gratuito da una vecchia edizione del sistema operativo a W10 Pro. Microsoft è intervenuta dichiarando di aver individuato la causa dell’intoppo e di essersi messa subito al lavoro per risolverlo, consigliando a tutti coloro che visualizzano erroneamente l’avviso di ignorarlo. Queste le parole di Jeff Jones, Senior Director, affidate alle pagine di ZDNet.

Siamo al lavoro con l’obiettivo di ripristinare le attivazioni dei prodotti per un numero limitato di clienti Windows 10 Pro colpiti.

Qualcosa sembra essere andato storto anche con le licenze di Windows Server 2016 e per coloro che nella giornata di ieri hanno tentato di eseguire il passaggio da Windows 10 Home a Windows 10 Pro. Al momento l’allarme sembra essere rientrato, come fanno notare alcuni utenti sui social.

Looks like Microsoft has fixed their Windows 10 Pro Activation Servers within the last 10 minutes! @TheRegister pic.twitter.com/Ynea20maPM — Steve Smith (@droyls) November 8, 2018

Nel caso in cui ci si dovesse imbattere nel messaggio di errore, una possibile soluzione consiste nell’aprire le “Impostazioni”, accedere alla sezione “Aggiornamento e sicurezza” e infine alla voce “Attivazione” per avviare la procedura di risoluzione del problema. Una volta completata l’operazione scomparirà anche il watermark mostrato a schermo che avvisa della non validità della licenza. È ormai questione di qualche ora e tutto tornerà a funzionare correttamente, parola di Microsoft.