Alexa per PC con Windows 10 su Microsoft Store

L’avvicinamento di Alexa al mondo PC si era già palesato all’inizio dell’anno con alcuni annunci del CES 2018: l’assistente virtuale è stato poi preinstallato su una serie di computer prodotti da HP, Lenovo, Acer e ASUS. Oggi l’IA di Amazon fa capolino in via ufficiale su Microsoft Store, in download per tutti i dispositivi con piattaforma Windows 10, a conferma di una collaborazione sempre più stretta tra il gruppo di Seattle e quello di Redmond.

Alexa su Windows 10

Va precisato che al momento il software non risulta disponibile per il download in Italia, ma considerando il recente debutto di Alexa nel nostro paese, in concomitanza con i prodotti della linea Echo, presumiamo non ci sarà molto da attendere. In seguito all’installazione, l’intelligenza artificiale può essere richiamata pronunciando la parola chiave o in alternativa con la pressione di un pulsante interno all’app oppure mediante una scorciatoia da tastiera.

Si potranno così eseguire azioni e impartire ordini, ad esempio, per controllare la riproduzione dei contenuti multimediali, cercare informazioni online o interagire con le apparecchiature della smart home (impianti di illuminazione, termostati, videocamere, serrature ecc), senza dimenticare l’accesso alle skill sviluppate dalle terze parti. Il proprio computer desktop o laptop si arricchisce dunque di feature simili a quelle proprie degli smart speaker: tutto ciò che serve è un altoparlante, un microfono e un account Amazon.

Il PC (quasi) come uno smart speaker

Un ennesimo step per la partnership che lega Amazon e Microsoft. Nel mese di agosto il rilascio della preview per quanto concerne l’integrazione tra Alexa e Cortana, estesa a inizio settembre anche alle console videoludiche della linea Xbox. Questi alcuni dei comandi al momento supportati (in forma tradotta), elencati nella pagina di download, ai quali se ne aggiungeranno altri in futuro:

Alexa, cosa c’è nel mio calendario oggi?

Alexa, leggimi un libro;

Alexa, accendi la luce;

Alexa, che tempo fa a casa?

Sulla pagina ufficiale di Amazon dedicata all’incarnazione PC di Alexa si legge che l’assistente è al momento disponibile per Windows 10 negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania, con la compatibilità che verrà estesa ad altri paesi nel 2019. Tra le funzionalità non ancora supportate quelle relative ai video, alla comunicazione e lo streaming musicale da piattaforme come Spotify e Pandora. Nella FAQ anche un accenno alle prossime evoluzioni dell’applicazione, che con gli update in programma imparerà a interagire con il PC consentendo di eseguire azioni come l’avvio di un programma, l’apertura di un file o lo spegnimento del sistema.