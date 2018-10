Gli speaker (e il display) Amazon Echo in Italia

L’attesa è finita (quasi): dal 30 ottobre i dispositivi della linea Amazon Echo saranno ufficialmente disponibili anche in Italia e l’assistente virtuale Alexa inizierà a parlare la nostra lingua. Già avviata la fase di pre-ordine sullo store, con un’interessante promozione di cui possono approfittare coloro che desiderano mettere subito le mani sui prodotti.

Amazon Echo in Italia

Device progettati per integrarsi nell’ambito domestico, disponibili in diverse colorazioni e design differenti. Ciò che li accomuna è la loro natura di smart speaker: non solo altoparlanti, ma apparecchi dotati di microfoni per catturare e interpretare i comandi vocali dell’utente, connessi a Internet per lo scambio di informazioni con il cloud necessario all’analisi dei file audio. C’è anche un modello con hub integrato per la gestione di tutti i dispositivi integrati nella smart home e compatibili con lo standard Zigbee. Vediamo nel dettaglio quali sono i modelli che compongono la linea (giunta a questo punto alla seconda generazione) e qual è il loro prezzo fissato da Amazon per il lancio in Italia.

Amazon Echo (99,99 euro): sette microfoni per captare i comandi da qualunque direzione, tecnologia beamforming per la cancellazione del rumore, suono omnidirezionale con woofer down firing da 63 mm integrato, tweeter dedicato e audio Dolby. Disponibile nelle colorazioni grigio chiaro, melange e antracite.

(99,99 euro): sette microfoni per captare i comandi da qualunque direzione, tecnologia beamforming per la cancellazione del rumore, suono omnidirezionale con woofer down firing da 63 mm integrato, tweeter dedicato e audio Dolby. Disponibile nelle colorazioni grigio chiaro, melange e antracite. Amazon Echo Plus (149,99 euro): tutte le caratteristiche del modello base con hub Zigbee dedicato alla smart home e woofer al neodimio da 76,2 mm. Le colorazioni non cambiano.

(149,99 euro): tutte le caratteristiche del modello base con hub Zigbee dedicato alla smart home e woofer al neodimio da 76,2 mm. Le colorazioni non cambiano. Amazon Echo Dot (59,99 euro): dal design più compatto, include un ingresso jack da 3,5 mm ed è l’ideale per completare una configurazione multiroom posizionando un device Echo in ogni stanza. Anche in questo caso le colorazioni sono le stesse.

(59,99 euro): dal design più compatto, include un ingresso jack da 3,5 mm ed è l’ideale per completare una configurazione multiroom posizionando un device Echo in ogni stanza. Anche in questo caso le colorazioni sono le stesse. Amazon Echo Spot (129,99 euro): è lo smart display della gamma, con il suo schermo circolare su cui vedere i trailer dei film, i video in streaming o il flusso catturato dalle videocamere di sorveglianza, senza dimenticare la possibilità di effettuare videochiamate grazie alla webcam integrata. Disponibile nelle colorazioni bianco e nero.

(129,99 euro): è lo smart display della gamma, con il suo schermo circolare su cui vedere i trailer dei film, i video in streaming o il flusso catturato dalle videocamere di sorveglianza, senza dimenticare la possibilità di effettuare videochiamate grazie alla webcam integrata. Disponibile nelle colorazioni bianco e nero. Amazon Echo Sub (129,99 euro): per chi non accetta compromessi nell’ascolto della musica, è un sub woofer wireless da abbinare a uno qualsiasi degli smart speaker Echo, formando così un impianto 1.1 o 2.1.

A questi si aggiunge Amazon Smart Plug, una presa intelligente da collegare tra quella a muro e qualsiasi elettrodomestico, per controllarne l’attivazione attraverso dispositivi mobile, da remoto oppure con un comando vocale richiamando l’attenzione di Alexa, ad esempio per accendere la macchina del caffè non appena svegli al mattino. In vendita a 29,99 euro.

Decine di milioni di clienti in tutto il mondo utilizzano già Alexa e oggi siamo entusiasti di presentarla ai nostri clienti italiani. Questa esperienza di Alexa è stata creata appositamente per l’Italia: è completamente nuova e l’abbiamo costruita partendo dalle fondamenta per rendere omaggio alla lingua e alla cultura italiana, consentendo ai clienti di chiedere in modo semplice di ascoltare la musica, sapere il meteo e le notizie, controllare la propria Casa Intelligente, gestire l’agenda della famiglia, avere suggerimenti di ricette per il pranzo domenicale, e altro. Con Echo Spot, Alexa può anche mostrare delle immagini: puoi guardare il tuo Sommario quotidiano delle notizie da Sky Tg24 o Ansa Videogiornale, visualizzare le immagini dalle telecamere di sicurezza compatibili, effettuare videochiamate ad amici e parenti che possiedono un Echo Spot o l’App di Alexa, e altro ancora. Jorrit Van der Meulen, Vicepresidente Amazon Devices International

In occasione del lancio Amazon sconta del 40% alcuni dei modelli proposti: per un periodo di tempo limitato è dunque possibile acquistare Echo Dot a 35,99 euro, Echo a 59,99 euro, Echo Plus a 89,99 euro ed Echo Spot a 77,99 euro.