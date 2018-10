eBook reader: il nuovo Kindle Paperwhite di Amazon

New entry nel catalogo di eBook reader proposto da Amazon: viene oggi presentato il nuovo Kindle Paperwhite, un modello che introduce caratteristiche inedite come una scocca resistente all’acqua così da poterlo utilizzare in qualunque situazione, un display riprogettato e una memoria interna raddoppiata rispetto alla generazione precedente, per ospitare ancora più libri da portare sempre con sé.

Il nuovo Kindle Paperwhite

Formula vincente non si cambia, ma si migliora. Amazon è partita dalla solidità di un dispositivo già capace di ottenere un notevole riscontro in termini di pubblico e critica per dar vita al nuovo modello intervenendo su alcuni aspetti chiave. Il Kindle Paperwhite di ultima generazione è ancora più sottile e leggero: 8,18 mm di spessore per un peso che si attesta a 182 grammi. Insomma, meno di un tradizionale libro tascabile.

Lo schermo a filo da 6 pollici ha una risoluzione pari a 300 ppi per la visualizzazione di testi nitidi, con qualità tipografica. Non mancano nemmeno cinque LED integrati per un’illuminazione uniforme e regolabile, così da poter utilizzare il dispositivo al buio o sotto la luce diretta del sole, senza fastidiosi riflessi. Sul retro trova invece posto una superficie di materiale morbido per rendere comoda e agevole la presa durante la lettura.

L’ottenimento della certificazione IPX8 testimonia come l’eBook reader sia resistente all’acqua, fino a due metri di profondità e per un tempo massimo di un’ora (in acqua dolce). Può sopportare senza alcun problema gli spruzzi sulla spiaggia così come le cadute accidentali nella vasca da bagno, in piscina o nell’idromassaggio.

A questo si aggiunge uno spazio di archiviazione raddoppiato rispetto alla generazione precedente: ora il modello più economico può contare su 8 GB di memoria interna per ospitare migliaia di libri da portare sempre con sé. Chi desidera spingersi oltre può invece scegliere quello con ben 32 GB di storage, disponibile anche nell’edizione con modulo per la connettività mobile. L’autonomia è come sempre molto elevata, arrivando a diverse settimane di utilizzo con una sola ricarica della batteria interna. Così Eric Saarnio, Head of Amazon Devices Europe, descrive il prodotto.

I clienti amano Kindle Paperwhite e siamo felici di aggiungere al nostro Kindle più popolare caratteristiche premium, come un design più sottile, più leggero con schermo a filo, ulteriore spazio di archiviazione e resistenza all’acqua. Con il nuovo Kindle Paperwhite non è mai stato così facile immergersi in una storia, ovunque ci si trovi.

L’eBook reader secondo Amazon

Le migliorie non si limitano al comparto hardware, ma interessano anche il fronte software e più in generale l’esperienza di utilizzo. Amazon ha introdotto una pagina Home aggiornata che rende più semplice trovare il prossimo libro da leggere, con suggerimenti basati sulla cronologia, includendo anche i titoli degli abbonamenti Kindle Unlimited e Prime Reading, quest’ultimo esclusiva degli account Prime. Non manca inoltre la possibilità di intervenire su parametri di personalizzazione riguardanti il font, il grassetto e l’orientamento dei caratteri, ora direttamente dal menu principale.

A tutto questo si aggiungono funzionalità già apprezzate dagli utenti come Whispersync per il salvataggio e la sincronizzazione dell’ultima pagina letta, Word Wise per migliorare la comprensione dell’inglese e la consultazione rapida di dizionario e informazioni provenienti da Wikipedia, senza dimenticare l’accesso al Kindle Store dove trovare best seller, titoli che hanno fatto la storia della letteratura e oltre 20.000 esclusive Amazon.

Prezzo e disponibilità

È già possibile acquistare il nuovo Kindle Paperwhite in fase di pre-ordine, ovviamente sulle pagine di Amazon, al prezzo di 129,99 euro per il modello da 8 GB e 159,99 euro per la versione da 32GB, con le spedizioni che prenderanno il via il 7 novembre. Chi desidera poter effettuare l’accesso a Internet anche in mobilità può optare per l’edizione con connettività mobile gratuita e 32 GB di memoria interna a 229,99 euro. Anche per quest’ultimo le consegne inizieranno più avanti.

C’è inoltre la possibilità di acquistare separatamente una custodia progettata per adattarsi alla perfezione al profilo dell’eBook reader, dal design sottile studiato per richiudersi come la copertina di un libro, accendendo in modo del tutto automatico il dispositivo quando aperta e spegnendolo quando chiusa. Tre i materiali tra cui scegliere: pelle grezza (49,99 euro); pelle tradizionale, nelle colorazioni nero, merlot, rosso o indigo purple (39,99 euro); custodia resistente all’acqua nelle tinte nero carbone, giallo canarino e blu marino (29,99 euro).

Perché su un e-reader anche lo stile vuole la sua parte.