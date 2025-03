Windows 10, addio al supporto per OneNote

Windows 10 si avvia sul viale del tramonto. Tra meno di sei mesi, il sistema operativo che ha segnato un decennio cederà il passo a Windows 11. Ma la fine del supporto per Windows 10 non riguarda solo il sistema operativo in sé. Il sipario calerà presto anche sull’app OneNote.

Fine del supporto per OneNote su Windows 10

In un messaggio del Microsoft 365 Message Center, l’azienda esorta gli utenti a migrare all’applicazione desktop OneNote per Windows (parte di Microsoft 365). Solo così si potrà accedere alle ultime funzionalità, agli aggiornamenti di sicurezza e a un’esperienza in definitiva più moderna.

Ma Microsoft non aspetterà ottobre per iniziare a spingere gli utenti verso la nuova app desktop. Già a giugno 2025, OneNote vedrà un rallentamento delle prestazioni di sincronizzazione, rendendo difficile l’uso della vecchia applicazione su più dispositivi o per la collaborazione in tempo reale.

A luglio, poi, compariranno banner che informeranno gli utenti della fine imminente del supporto. Microsoft ammette che questi banner “potrebbero influire sui flussi di lavoro degli utenti“. Grazie tante, Microsoft.

Una guida per migrare senza traumi

La nuova app OneNote per Windows introduce miglioramenti significativi rispetto alla versione precedente. Una delle novità più importanti è l’integrazione con Microsoft Information Protection, che permette di applicare etichette di sensibilità ai documenti per proteggerli meglio, soprattutto in ambito aziendale.

Inoltre, grazie all’integrazione di Copilot, OneNote diventa più smart, con prompt automatici, riassunti intelligenti e generazione di contenuti. Oltre a nuove funzionalità, questa versione garantisce aggiornamenti di sicurezza regolari, correzione di bug e un supporto continuo.

Per aiutare utenti e amministratori IT a migrare da OneNote per Windows 10 a OneNote per Windows, Microsoft ha pubblicato anche una guida.