Windows 10 KB5001716 e l'errore 0x80070643

Microsoft ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento KB5001716 per Windows 10, ma chi sta provando a installarlo va incontro alla comparsa dell’errore 0x80070643. È quanto affermano diverse segnalazioni. La software house è a conoscenza del problema e sta lavorando per risolverlo nel minor tempo possibile.

L’errore 0x80070643 per Windows 10 KB5001716

Il pacchetto è destinato alle versioni 22H2, 21H2, 21H1, 20H2, 2004, 1909, 1903 e 1809 del sistema operativo. Il suo obiettivo è quello di abilitare una funzione che effettua automaticamente il download degli update con nuove funzionalità mentre il sistema operativo si avvicina al termine del supporto ufficiale (che rimane fissato nell’ottobre 2025). Dopo averlo scaricato, durante la configurazione, molti stanno vedendo comparire un messaggio come quello riportato qui sotto (in forma tradotta).

Ci sono stati alcuni problemi nell’installazione degli aggiornamenti, ma riproveremo più tardi. Se continui a vedere questo e vuoi cercare sul Web o contattare il supporto per informazioni, questo potrebbe aiutare: 0x80070643.

Altri riescono a concludere l’operazione con successo, salvo poi veder comparire lo stesso errore. Stando alla ricostruzione fornita dal sito Windows Latest, l’intoppo potrebbe avere qualcosa a che fare con un conflitto generato tra il nuovo aggiornamento e un altro distribuito nell’ottobre scorso.

Come scritto in apertura e riferito dalla stessa fonte, Microsoft è a conoscenza del problema (nonostante le pagine del supporto ufficiale) affermino il contrario e già al lavoro per risolverlo nel minor tempo possibile. Nell’attesa, le soluzioni applicabili sono due: ignorare oppure nascondere l’update con l’aiuto dell’utility WUShowHide.

La seconda primavera di Windows 10

Ieri abbiamo dedicato un articolo a quella che può essere definita una seconda primavera per il sistema operativo. In modo piuttosto inatteso, infatti, la quota di market share associata alla piattaforma è tornata a far registrare una crescita negli ultimi due mesi.

Secondo l’analisi di StatCounter, oggi il 67,41% dei PC in circolazione si basa proprio su W10. Per fare un confronto, il successore W11 è fermo al 28,09%.