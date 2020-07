Il team News interno a Microsoft (ex MSN News) ha pubblicato oggi sullo store ufficiale di Redmond un nuovo software battezzato News Bar e che in un certo senso richiama alla mente le personalizzazioni dell’interfaccia che alcuni ricorderanno tanto in voga un paio di decenni fa: si sovrappone alla barra delle applicazioni di Windows 10 e mostra un flusso ininterrotto di notizie.

News Bar per Windows 10: la beta

Non è un pesce d’aprile, ma un applicativo già disponibile per il download gratuito in versione beta (al momento non in Italia). I contenuti sono prelevati dal database di circa 4.500 fonti giornalistiche da tutto il mondo. C’è anche la possibilità di ricevere aggiornamenti in tempo reale a proposito dell’andamento dei titoli sul mercato azionario, selezionando quelli interessati.

Nel tweet qui sotto un breve video che ne mostra in modo piuttosto chiaro il funzionamento. Un click sul titolo apre la notizia all’interno di Edge, non tenendo in considerazione il browser impostato come di default nel sistema operativo.

Here's what Microsoft's News Bar (beta) looks like. Yes, it's a periodically scrolling appbar sitting on top of the Windows Taskbar. pic.twitter.com/IwHNACI2l5 — Rafael Rivera (@WithinRafael) March 30, 2020

Tra le opzioni di personalizzazione la possibilità di posizionare News Bar in prossimità dei bordi superiore, inferiore, destro o sinistro dello schermo nonché la scelta tra la visualizzazione di immagini o testi. Ci sono anche il supporto alle configurazioni con più monitor collegati e la riduzione a icona così da eliminare ogni fonte di distrazione durante le sessioni di lavoro.