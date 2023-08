Windows 10 ottiene Patch Tuesday agosto 2023: cosa cambia?

Contemporaneamente al rilascio della patch mensile per Windows 11 sta avvenendo anche la distribuzione del Patch Tuesday di agosto 2023 per Windows 10, la iterazione precedente del sistema operativo di casa Microsoft. La società di Redmond ha difatti confermato la disponibilità internazionale degli aggiornamenti cumulativi KB5029244 e KB5028168 per le versioni 22H2, 21H2 e 1809, con tutti i fix del caso per risolvere problemi tecnici e aggiungere nuove funzionalità al sistema operativo.

Windows 10 si aggiorna: cosa cambia?

Ci sono molte correzioni di bug nell’aggiornamento KB5029244 per Windows 10, tra cui il fix per un problema che può colpire i computer mentre si gioca e si riceve l’errore “Timeout Detection and Recovery (TDR)”. Altro bug risolto riguarda specifici dispositivi di visualizzazione e audio, impossibili da trovare con l’OS dopo la sospensione del sistema. Infine, notiamo anche il fix alle performance e alla stabilità delle VPN.

Come su Windows 11, poi, arrivano anche su Windows 10 ben 87 correzioni per vulnerabilità di sicurezza, tra cui due falle zero-day sfruttate attivamente dai cybercriminali. La patch cumulativa di agosto 2023 include anche la soluzione per 23 criticità che permettono l’esecuzione di codice pericoloso da remoto.

Per accedere a questo update, come da prassi, è sufficiente recarsi su Windows Update tramite le impostazioni e verificare la disponibilità del Patch Tuesday. Dopodiché, Windows 10 procederà con il download e l’installazione senza la necessità di altri input da parte dell’utente. Basterà un semplice riavvio per confermare le modifiche.