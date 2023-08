Windows 11, disponibile Patch Tuesday agosto 2023

A quasi esattamente un mese dalla distribuzione del Patch Tuesday di luglio 2023 per Windows 11, soprannominato anche Moment 3, Microsoft avvia la fase di rilascio del Patch Tuesday di agosto 2023. Si tratta per l’esattezza dell’aggiornamento cumulativo KB5029263 per Windows 11 22H2, lanciato per correggere una lunga serie di vulnerabilità di sicurezza e applicare un totale di 27 modifiche e correzioni di bug. Andiamo ad analizzarlo nel dettaglio.

Arriva il Patch Tuesday di agosto 2023 per Windows 11

Come ripreso dai colleghi di Bleeping Computer, KB5029263 è un aggiornamento cumulativo obbligatorio di Windows 11 che porta con sé un totale di 87 correzioni per vulnerabilità di sicurezza. 23 di queste permettono l’esecuzione di codice dannoso da remoto, mentre 18 possono portare all’escalation dei privilegi. Due vulnerabilità zero-day sono state risolte con questo update, nonostante siano già state sfruttate attivamente dai soliti malintenzionati.

Dopodiché, in questo update figurano fix offerti da Google, Cisco, AMD, Adobe e Zoom per i rispettivi servizi, per un totale di 6 vulnerabilità “critiche” risolte.

Tra le modifiche al sistema operativo non correlate alla sicurezza del computer troviamo invece impostazioni di luminosità più precise, il riconoscimento ai caratteri cinesi scritti a mani tramite strumenti appositi, e la correzione di un bug che causava problemi di prestazioni alle VPN su reti mesh wireless.

Per installare questo aggiornamento bisogna recarsi su Start > Impostazioni > Windows Update e cliccare su Verifica Aggiornamenti. L’installazione della patch KB5029263 avverrà automaticamente e il numero di build di Windows 11 22H2 passerà a 22621.2134.