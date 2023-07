Windows 11, Patch Tuesday luglio 2023 disponibile

Non è solo Windows 10 a ricevere il Patch Tuesday di luglio 2023. In queste ore è arrivato anche l’aggiornamento cumulativo del mese corrente per Windows 11, con il quale Microsoft ha abilitato ufficialmente le funzionalità di Moment 3, corretto una moltitudine di vulnerabilità e apportato oltre 30 miglioramenti al sistema operativo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambia con questo update obbligatorio.

Windows 11 riceve Patch Tuesday di luglio 2023

Quali sono le novità principali dell’update? Anzitutto, con Windows 10 condivide la correzione di 78 falle di sicurezza, di cui 6 etichettate come “Critiche” e 38 vulnerabilità che permettono l’esecuzione di codice da remoto. Una vulnerabilità specifica, invece, riguarda Microsoft Edge. Insomma, per la sicurezza degli utenti si tratta di una patch davvero essenziale.

Dopodiché, tra le altre novità notiamo funzionalità come le scorciatoie da tastiera ora accessibili in Esplora file, la possibilità di copiare i codici 2FA dalle notifiche delle app, una nuova pagina delle impostazioni hub e dispositivi USB4, e la visualizzazione dei secondi oltre all’ora nella barra delle applicazioni.

Queste sono solo alcune delle feature inedite, accompagnate da oltre 30 modifiche e miglioramenti per correggere bug e aumentare le prestazioni. Ad esempio, il Patch Tuesday di luglio 2023 migliora la condivisione di un file locale in Esplora file con i contatti di Microsoft Outlook – feature non disponibile per i file archiviati nelle cartelle di Microsoft OneDrive -, e migliora la ricerca nelle Impostazioni.

L’aggiornamento KB5028185 per Windows 11 22H2 viene scaricato automaticamente nei giorni successivi al rilascio, ma può essere anche scaricato manualmente tramite Impostazioni > Windows Update e cliccando su “Verifica aggiornamenti”. In questo modo, il sistema passa alla build 22621.1992.