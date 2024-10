Tuxedo OS 4: la nuova versione si basa Ubuntu 24.04 LTS e Linux 6.11

Tuxedo Computers, azienda specializzata nella produzione di computer portatili con Linux, ha annunciato oggi TUXEDO OS 4, ovvero il quarto importante aggiornamento della distribuzione Linux proprietaria basata su Kubuntu.

Il sistema operativo è realizzato appositamente per i computer realizzati dalla casa, facendo uso dell’ambiente desktop KDE Plasma.

Tuxedo OS 4: tutte le novità

Essendo basato su Kubuntu, Tuxedo OS 4 utilizza Ubuntu 24.04 LTS come base del sistema, insieme agli ambienti desktop KDE Plasma 6.1.5 e la relativa suite software KDE Frameworks 6.6 e KDE Gear 24.08.1. Oltre a ciò, la nuova versione utilizza anche il kernel Linux 6.11, per migliorare il supporto sui laptop, insieme alle ultime librerie Mesa 24.2 e il driver Nvidia 560.35.03 per le relative GPU.

Oltre a ciò, la nuova versione include anche un programma di installazione aggiornato basato su Calamares 3.3.10, oltre alle applicazioni predefinite, come il browser Mozilla Firefox 132 e il client per la posta elettronica Mozilla Thunderbird 128.3.2 ESR. Non manca AppArmor 4.0, un modulo kernel di sicurezza per regolare i permessi di ogni applicazione installata.

Come è possibile notare dal nome, Tuxedo OS 4 nasce come distribuzione Linux realizzata su misura per i portatili dell’azienda omonima, nonostante sia installabile in qualsivoglia sistema. Alcune app incluse, tuttavia, sono esclusivamente pensate per la linea di computer Tuxedo.

Chi volesse provare la distribuzione Linux può farlo scaricando l’immagine ISO live direttamente dal sito ufficiale, mentre chi è già utente può semplicemente eseguire l’aggiornamento per ottenere la nuova versione, seguendo le istruzioni dell’azienda.

Tuxedo OS 4 sarà inoltre l’ultima edizione a far uso di un numero di versione, poiché l’azienda ha deciso di non utilizzarne più per le successive, adottando un sistema di rilascio ibrido che combina aggiornamenti progressivi e patch.

Parlando di Ubuntu, gli sviluppatori di Canonical hanno annunciato la data di uscita per Ubuntu 25.04 Plucky Puffin, pubblicando un preciso programma di rilascio dove vengono specificate anche le date per le versioni anteprima.