Ubuntu 25.04: trapelata la data d'uscita della nuova versione

Come anticipato in un articolo precedente, Canonical è al lavoro su Ubuntu 24.04, la prossima versione della sua principale distribuzione Linux di cui è da poco trapelata la data di lancio. Denominata “Plucky Puffin”, gli sviluppatori hanno deciso per questa nuova versione di adottare la fratercula come nuova mascotte.

Ubuntu 25.04: ecco la data di lancio

La data di rilascio stabilita dagli sviluppatori per Ubuntu 25.4 è per il 17 aprile 2025. Si tratterà della 42° edizione del sistema, nonché di una versione con un supporto a breve termine, tra aggiornamenti software e patch di sicurezza, per un totale di nove mesi, nello specifico fino a gennaio del 2026.

L’italiano Paride Legovini, facente parte del reparto che si occupa del rilascio del sistema, ha annunciato proprio ieri che la fase di sviluppo della nuova versione è ufficialmente iniziata, con gli strumenti di sviluppo caricati all’inizio di questo mese.

Sempre secondo il programma di rilascio, disponibile nel sito ufficiale, Ubuntu 25.04 sarà disponibile già in versione beta test pubblica il 27 marzo del prossimo anno, prima dell’arrivo della versione finale per aprile. Prima di ciò, tuttavia, ci saranno già due settimane di test opzionali per il prossimo 19 dicembre e il 27 febbraio 2025, dando la possibilità di dare uno sguardo ravvicinato in anteprima alle nuove funzionalità che attendono gli utenti.

La cosiddetta fase “Feature Freeze”, ovvero lo stop dell’aggiunta di nuove funzionalità nel lavoro di sviluppo, è prevista per il 20 febbraio, mentre le fasi Kernel Freeze e Final Freeze sono previste per l 3 e il 10 aprile. Plucky Puffin sarà inoltre compilato con -O3 per i sistemi x86-64.

Tra le poche novità attualmente note, Ubuntu 25.04 dovrebbe aggiornare l’ambiente desktop con GNOME 48, che sarà a sua volta lanciato il 19 marzo 2025. Oltre a ciò, il sistema sarà probabilmente basato anche sul futuro kernel Linux 6.14, di cui non è ancora nemmeno iniziato lo sviluppo. Il sistema includerà anche Python 3.13 e LLVM 20, insieme a GNU Binutils 2.44 e altre novità GNU/Linux.