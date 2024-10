Annunciato Ubuntu 25.04 Plucky Puffin

Dopo il rilascio della versione 24.10, Canonical non è stata con le mani in mano e si è subito messa al lavoro sulla versione successiva, di cui è da poco stato svelato il nome in codice, ovvero Ubuntu 25.04 Plucky Puffin.

Ubuntu 25.04 Plucky Puffin annunciato ufficialmente

Il nome in codice di Ubuntu 25.04 Plucky Puffin ha seguito la scelta in ordine alfabetico, che ormai avviene a partire dalla versione 6.06 LTS: questa volta toccato alla lettera P. La scelta di questo nome invoca inevitabilmente un’altra mascotte, nello specifico una fratercula, ovvero un uccello di mare di medie dimensioni presente solitamente negli oceani atlantico e pacifico.

Nonostante l’aggettivo “plucky” venga usato per riferirsi a qualcuno o qualcosa che è coraggioso, determinato o sicuro, non ha in realtà alcuna correlazione con il nome dell’animale a partire dalle versioni più recenti, a differenza di quanto avveniva in passato.

Ubuntu 25.04 entra così nel ciclo di sviluppo, insieme a Ubuntu Core 2025 di cui dovrebbe essere rilasciata prossimamente un’anteprima pubblica. La nuova versione dovrebbe essere rilasciata nel mese di aprile del prossimo anno, con un supporto che verrà garantito fino a gennaio del 2026, poiché non si tratterà di una versione a lungo supporto. Bisognerà infatti attendere fino ad aprile del 2026 per una versione LTS, la quale garantirà un periodo standard di supporto fino a 5 anni.

Non ci sono ancora notizie o dichiarazioni ufficiali riguardo le novità che possiamo aspettarci, se non componenti aggiornati come una futura versione del kernel Linux, sicuramente anche più avanzata della versione 6.13, attualmente in fase di sviluppo, così come aggiornamenti per l’ambiente desktop e altre funzionalità, che scopriremo nel dettaglio quando arriveranno nuove notizie dall’attività di sviluppo del sistema operativo.

Nel frattempo, Linus Torvalds e il resto dei suoi collaboratori sono al lavoro sulla prossima versione del kernel, vale a dire Linux 6.13 la quale svecchierà il codice liberandosi dei driver obsoleti.