GNOME 48: trapela la data di rilascio della prossima versione

Dopo l’uscita di GNOME 47, e le relative versioni di manutenzione minori che apportano alle distribuzioni tutte le novità e i miglioramenti del caso, gli sviluppatori sono già al lavoro sulla versione successiva, vale a dire GNOME 48, di cui è proprio trapelata la data di uscita.

GNOME 48: ecco la data di uscita della prossima versione dell’ambiente desktop

GNOME 48 dovrebbe essere rilasciato il 19 marzo 2025, con il nome in codice “Bengaluru”, ovvero la città che ospiterà la conferenza asiatica del 2024 che si terrà dal 6 all’8 dicembre. Gli sviluppatori hanno anche già pubblicato il programma di rilascio che include le date per tutte le versioni intermedie, inclusa la 48.1.

Secondo quest’ultimo, la versione alpha dell’ambiente desktop sarà già disponibile il 4 gennaio del prossimo anno, mentre la beta uscirà l’1 febbraio, per poi procedere alla Release Candidate l’1 marzo e la versione finale per la data già specificata poco sopra.

Nonostante sia ancora piuttosto presto per parlare dei cambiamenti e le novità di GNOME 48, è possibile aspettarsi un nuovo, innovativo e non convenzionale sistema di gestione delle finestre che farà uso di una disposizione “a mosaico”, a cui gli sviluppatori stanno proprio lavorando.

Oltre a ciò, la futura versione includerà anche una nuova versione del visualizzatore di immagini Loupe, con notevoli migliorie per quanto riguarda controlli più precisi per lo zoom, con la possibilità di inserire una percentuale di ingrandimento specifica, insieme a comandi per tornare alla percentuale di ingrandimento ideale e scorciatoie per i livelli di zoom più comunemente usati. Sempre Loupe si aggiornerà ulteriormente con un nuovo design sperimentale, che consente di trascinare le immagini nella finestra principale, oltre a poter caricare immagini in formato RAW e offrire funzionalità base di modifica delle immagini, come il ritaglio e altro.

Non resta quindi che attendere notizie dagli sviluppatori per conoscere il resto delle novità di GNOME 48. Nel frattempo, dovrebbero essere in programma anche ulteriori versioni intermedie per la serie 47 previste per gli ultimi due mesi del 2024. L’ultima di queste è la 47.1.