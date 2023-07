Windows 10: disponibile patch cumulativa luglio 2023

A poco tempo dall’arrivo dell’update KB5027293 per Windows 10, con il quale Microsoft ha introdotto alcune correzioni minori in vista della patch cumulativa del mese di luglio 2023, finalmente il Patch Tuesday è arrivato. Il sistema operativo, che comunque si sta avvicinando sempre di più alla fine del supporto per ciascuna sua versione, in queste ora ha iniziato a ricevere l’aggiornamento obbligatorio del settimo mese dell’anno con una serie di correzioni di bug e miglioramenti, e poche feature focalizzate sulla sicurezza e sulle utility.

Windows 10 si aggiorna a luglio 2023

Come riportato da Bleeping Computer, gli aggiornamenti cumulativi di Windows 10 KB5028166 e KB5028168 per le versioni 22H2, versione 21H2 e 1809 sono da oggi disponibili in tutto il mondo e verranno installati automaticamente dopo due giorni dal lancio. Per installarli manualmente, altrimenti, bisogna recarsi su Impostazioni > Windows Update e cliccare su “Verifica aggiornamenti”.

Tra le novità chiave figura in primis la possibilità di autenticarsi tra cloud Microsoft anche con Conditional Access, mentre le uniche feature inedite riguardano il supporto a GB18030-2022 e ai caratteri cinesi standard, e il miglioramento di Microsoft Pinyin Input Method Editor (IME).

Il resto del changelog nota principalmente la correzione di bug: ad esempio, il Patch Tuesday di luglio 2023 risolve un problema riguardante un’attività mensile pianificata che potrebbe non risultare più corretta al cambio d’ora. O ancora, l’update risolve un problema che comporta la cancellazione anomala di tutte le impostazioni del Registro di sistema nella sezione Policies.

Si tratta di un numero davvero limitato di novità, ma che verranno introdotte obbligatoriamente nei prossimi giorni su tutti i sistemi Windows 10 supportati.