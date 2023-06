Windows 10 si aggiorna: patch opzionale introduce 3 feature

Microsoft in queste ore si è data molto da fare per rilasciare due aggiornamenti facoltativi per l’ecosistema Windows. Da un lato, Windows 11 ha ricevuto una patch opzionale con alcune novità riprese da Moment 3. Dall’altro, Windows 10 22H2 ottiene l’update KB5027293 con tre nuove funzionalità e 11 correzioni o modifiche aggiuntive. Si tratta di una preview di ciò che verrà offerto con il Patch Tuesday di luglio 2023; pertanto, il download non è obbligatorio. Vediamo però cosa include.

Windows 10 ottiene nuovo update a fine giugno 2023

L’aggiornamento in questione serve soprattutto agli amministratori di sistemi aziendali e privati per correggere numerosi bug che causano arresti anomali o problemi di connessione di rete, e verificare il corretto funzionamento di ciò che dovrebbe approdare nel Patch Tuesday obbligatorio del mese prossimo. Se rientrate in questa categoria di utenti, pertanto, vi ricordiamo che basta recarsi su Windows Update ed eseguire manualmente la verifica degli aggiornamenti per procedere automaticamente con download e installazione.

Una volta installato l’update, Windows 10 22H2 verrà aggiornato alla build 19045.3155. Ma cosa otterrà esattamente? Tra le correzioni notiamo un problema che impedisce l’apertura della tastiera su schermo e ben tre bug che impedivano l’autenticazione tramite Active Directory. Purtroppo, Microsoft non è riuscita a risolvere il bug che causa la rimozione di Microsoft Edge Legacy, ma non la sostituzione con il nuovo Microsoft Edge moderno, nelle installazioni di Windows effettuate mediante supporti offline e immagini ISO.

Le nuove feature in arrivo riguardano invece Microsoft Defender, che consente agli amministratori di rilasciare forzatamente i dispositivi dall’isolamento quando non rispondono; l’autenticazione tra cloud Microsoft; e il supporto a diversi caratteri cinesi semplificati.

Ancora una volta, rammentiamo che queste novità arriveranno tutte all’interno di Windows 10 22H2 a inizio luglio con il Patch Tuesday obbligatorio.