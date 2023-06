Windows 11, disponibile nuovo update preview giugno 2023: le novità

A inizio luglio 2023, come da prassi, Microsoft rilascerà l’aggiornamento mensile obbligatorio per Windows, sia Eleven che Ten. Prima di tale update, però, la società di Redmond ha voluto rilasciare una patch cumulativa opzionale a fine giugno 2023 abilitando nuove correzioni, miglioramento e funzionalità dell’update Moment 3 su Windows 11 versione 22H2. Andiamo a scoprire quali sono le novità principali a due settimane dal Patch Tuesday di giugno 2023.

Windows 11 riceve nuovo update opzionale a fine giugno

L’aggiornamento KB5027303 è una versione di anteprima mensile non di sicurezza che consente agli amministratori di Windows di testare i miglioramenti che verranno con il Patch Tuesday di luglio 2023. Pertanto, si tratta di un update il cui download è totalmente facoltativo, in quanto le medesime funzionalità verranno introdotte con il prossimo update obbligatorio, magari con meno bug.

Se siete interessati a installarla, comunque, vi basterà recarvi su Impostazioni > Windows Update e cliccare sul pulsante “Scarica e installa” una volta verificata la presenza di aggiornamenti.

Tra le novità chiavi figurano il nuovo badge di notifica per gli account Microsoft nel menu Start, la visualizzazione dei secondi nell’orologio collocato nella barra delle applicazioni in basso a destra, e un’icona a forma di scudo dedicata all’attività di VPN, anch’essa posizionata nella barra delle applicazioni. Interessante notare, poi, il miglioramento delle performance del PC quando vengono utilizzati mouse da gaming con un report rate elevato. Infine, Microsoft ha unito le forze con Samsung Galaxy e Intel per introdurre il supporto per Bluetooth Low Energy Audio.

Queste restano comunque soltanto alcune delle novità in arrivo con il Patch Tuesday del prossimo mese. Per maggiori dettagli vi basterà attendere qualche settimana.