Windows 11 22H2: il rilascio della RTM si avvicina

Il fatto che Microsoft sia attualmente al lavoro sulla versione 22H2 di Windows 11 (quella che è stata etichettata con il nome in codice di Sun Valley) non è assolutamente una novità, così come non lo è che l’update dovrebbe giungere sui computer degli utenti entro la seconda metà dell’anno corrente. Nel mentre, però, ci si interroga in merito al rilascio della RTM. Quando avverrà, dunque, di preciso? Sino a qualche ora addietro non era ancora possibile saperlo, ma le indiscrezioni da poco messe in circolazione consentono di farsi un’idea molto più chiara al riguardo.

Windows 11 22H2: la RTM arriva il 24 maggio

Il noto leakster WalkingCat ha infatti condiviso un post su Twitter tramite cui ha rivelato la data di rilascio di Windows 11 22H2 RTM: il 24 maggio 2022. Non è stato però comunicato quale build del sistema operativo fosse la relase candidate, ma con ogni probabilità dovrebbe trattarsi della 22621.

Windows 11 22H2 RTM = May 24 — WalkingCat (@_h0x0d_) May 14, 2022

Da notare che il 24 maggio è pure la data in cui ha inizio la Build conference di Microsoft, l’evento della durata di tre giorni durante cui l’azienda toglierà i veli ai suoi più recenti strumenti di sviluppo, alle nuove tecnologie in cantiere e agli aggiornamenti dei suoi prodotti software. Di conseguenza, non è assolutamente da escludere che l’azienda di Redmond abbia deciso di concentrare due grandi eventi, quali quelli in questione, in una sola occasione.

Per quel che concerne, invece, il rilascio della versione finale dell’OS, pare sia necessario attenere ancora, come anticipato. Il presunto periodo di rilascio dovrebbe essere tra settembre e novembre dell’anno corrente, ma non vi sono dettagli precisi.

