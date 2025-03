Windows 11 23H2 KB5053657: novità update opzionale

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5053657 per Windows 11 23H2/22H2. Al termine dell’installazione, gli utenti troveranno tre novità principali che riguardano le informazioni di sistema, le emoji e la tastiera virtuale. Sono inclusi anche diversi bug fix, mentre le patch di sicurezza verranno aggiunte all’update obbligatorio dell’8 aprile.

Novità dell’aggiornamento KB5053657

L’aggiornamento KB5053657 è opzionale, quindi è necessario cliccare sul pulsante in Windows Update per il download. Al termine dell’installazione, le build di Windows 11 23H2 e 22H2 diventeranno 22631.5126 e 22621.5126. Microsoft sottolinea che l’update sarà disponibile gradualmente nel corso dei prossimi giorni.

La prima novità è relativa alle impostazioni. Nella parte superiore della pagina Sistema > Informazioni sul sistema sono visibili quattro schede con i dati di processore, RAM, GPU e storage.

Microsoft ha inoltre aggiunto il layout Gamepad per la tastiera touch. È possibile usare ad esempio i tasti Y per Indietro e X per barra spaziatrice. Gli utenti troveranno anche una nuova icona nel system tray per l’accesso rapido alle emoji (può essere disattivata nelle impostazioni).

Infine è stato aggiunto il supporto per la lingua cinese (tradizionale e semplificato) alla funzionalità Accesso vocale. L’aggiornamento risolve anche due bug, ovvero l’errata visualizzazione del nome utente in giapponese e il blocco del processo ctfmon.exe durante la copia dei dati da alcune app.

Entro domani dovrebbe essere rilasciato anche l’update opzionale per Windows 11 24H2. Nel frattempo, Microsoft ha “confermato” l’esistenza di un bug che impedisce l’installazione del sistema operativo sui dispositivi con Dirac Audio. In precedenza, lo stato del bug era “mitigato”. Gli utenti devono attendere la distribuzione di un nuovo driver.