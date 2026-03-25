Kali Linux 2026.1 è realtà: nuovi tool e restyling completo per la distro degli hacker etici

Offensive Security aggiorna una delle distribuzioni più iconiche nel mondo della sicurezza: Kali Linux 2026.1 è ufficiale e porta con sé non solo un importante refresh estetico, ma anche una serie di strumenti avanzati pensati per penetration tester, red teamer ed esperti di cybersecurity.

A oltre tre mesi dalla precedente release, questa nuova versione introduce un restyling completo dell’esperienza visiva. Il tema 2026 ridisegna l’interfaccia della variante Xfce, accompagnato da un nuovo boot splash, un bootloader aggiornato e miglioramenti grafici che coinvolgono installer, schermate di login e lock screen. Un aggiornamento che non cambia solo l’estetica, ma rende l’ambiente più coerente e moderno.

Tra le novità più interessanti spicca il ritorno alle origini con la modalità “BackTrack mode”, integrata in Kali-Undercover, che permette di trasformare il desktop per richiamare l’aspetto di BackTrack 5. Una scelta nostalgica, ma anche strategica per chi lavora in ambienti dove la discrezione visiva può fare la differenza.

Sul fronte operativo, Kali Linux 2026.1 amplia il proprio arsenale con nuovi strumenti. Arrivano AdaptixC2, framework modulare per post-exploitation e simulazioni avanzate, e Atomic-Operator, progettato per eseguire test Atomic Red Team su più sistemi. Spazio anche a tool come Fluxion per audit di sicurezza Wi-Fi e ricerca su tecniche di social engineering.

Non mancano aggiornamenti rilevanti anche per il debugging e il testing applicativo: GEF migliora l’esperienza con GDB, mentre SSTImap, WPProbe e XSStrike rafforzano le capacità di analisi su vulnerabilità web, tra template injection e attacchi XSS.

Importanti novità anche lato mobile: Kali NetHunter introduce supporto aggiornato per Android 16 su Redmi Note 8, oltre a miglioramenti per dispositivi Samsung S10 e nuove capacità di packet injection Wi-Fi.

Kali Linux 2026.1 è già disponibile al download per architetture x64, ARM, VM, cloud e WSL. Chi utilizza già la distro può aggiornare rapidamente via terminale, senza reinstallazioni. Un rilascio solido che conferma Kali come riferimento assoluto nel panorama della sicurezza offensiva.