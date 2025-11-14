Windows 11 25H2 ora in rollout per tutti (o quasi)

Microsoft ha confermato alla redazione del sito Windows Latest che la distribuzione di Windows 11 25H2 è stata estesa: ora l’ultima release del sistema operativo è disponibile al download per tutti coloro che la cercano (immaginiamo attraverso l’utility Windows Update). Inoltre, l’installazione è forzata se sul PC è presente una versione non più ufficialmente supportata, inclusa la 23H2 distribuita due anni fa e lasciata al suo destino l’11 novembre 2025.

I dispositivi che eseguono le edizioni Home e Pro di Windows 11 nella versione 23H2, che non sono gestiti dai reparti IT, riceveranno automaticamente l’aggiornamento a Windows 11 nella versione 25H2.

Installazione forzata di Windows 11 25H2 su 23H2

Lo stesso accade con 22H2 e 21H2, ormai abbandonate da tempo, per le quali download e setup diventano automatici. L’utente ha solo la possibilità di posticipare la procedura per alcune settimane, ma non di annullarla. Questo non vale per chi è invece ancora fermo a Windows 10, con o senza accesso al programma ESU (Extended Security Updates). In tal caso, il passaggio a W11 avviene solo se si dà esplicitamente il via all’upgrade interagendo con uno dei pop-up mostrati dall’OS.

Come si legge sulle pagine del supporto ufficiale di Microsoft, la versione 25H2 del sistema operativo (in distribuzione dal 30 settembre 2025) riceverà aggiornamenti per altri due anni circa, fino al 12 ottobre 2027. Di seguito il ciclo vitale di ogni altra edizione rilasciata.

24H2 (1 ottobre 2024, 13 ottobre 2026);

23H2 (31 ottobre 2023, 11 novembre 2025);

22H2 (20 settembre 2022, 8 ottobre 2024);

21H2 (4 ottobre 2021, 10 ottobre 2023).

Questa settimana il nuovo menu Start

Rimanendo in tema di update, il Patch Tuesday di questa settimana ha portato su Windows 11 il nuovo menu Start (lo avevamo provato in anteprima). Questa componente fondamentale della piattaforma è stata oggetto di un restyling importante, ma non del tutto in linea con le richieste degli utenti. Chi sperava in un ritorno alla semplicità e al minimalismo del passato è rimasto almeno in parte deluso.