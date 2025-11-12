Windows 11 KB5068861 e KB5068865 con il nuovo menu Start

Puntuale come da programma, siamo giunti all’appuntamento con il Patch Tuesday di novembre 2025. Il sistema operativo Windows 11 riceve gli aggiornamenti cumulativi obbligatori KB5068861 e KB5068865. Il primo è destinato alle versioni 25H2 e 24H2 della piattaforma, che passano così alle build 26200.7171 e 26100.7171. Il secondo, invece, arriva su 23H2 portandola alla 22621.6133. Quest’ultima versione raggiunge oggi il termine del supporto ufficiale nelle edizioni Home e Pro, vale a dire che non saranno distribuiti altri update per la sicurezza.

Patch Tuesday: KB5068861 e KB5068865 su Windows 11

Come sempre, per dar via a download e installazione è sufficiente aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità. In alternativa ci sono i file .msu che Microsoft mette a disposizione attraverso il portale Update Catalog (KB5068861, KB5068865). Il peso si aggira intorno ai 3,7/3,9 GB nel primo caso e 1 GB nel secondo. Come mostrato dallo screenshot qui sotto, sono stati adottati i nuovi nomi semplificati degli aggiornamenti.

Passando in rassegna le novità introdotte, concentriamoci su KB5068861: è l’aggiornamento che introduce ufficialmente il nuovo menu Start che abbiamo provato in anteprima a fine ottobre. I cambiamenti intervengono sul layout e concedono una maggiore libertà di personalizzazione all’utente.

C’è poi l’aggiunta di un’icona colorata per la batteria, mostrata nell’angolo inferiore destro dell’interfaccia, nella systray sulla barra delle applicazioni, oltre che nella schermata di blocco. Cambia colore a seconda dello stato: carica, in carica, in esaurimento e così via. All’interno delle impostazioni è anche possibile decidere se mostrare o meno la percentuale (Impostazioni, Sistema, Alimentazione e batteria, Percentuale batteria).

La software house ha poi risolto il problema del Task Manager (Gestione attività) che impediva la corretta chiusura del processo con un clic sul pulsante X, provocando un consumo immotivato delle risorse.

Un altro cambiamento degno di nota introdotto dal Patch Tuesday a livello di funzionalità riguardano la correzione di alcuni bug di File Explorer (Esplora file) e l’aggiunta della pagina dedicata a Microsoft 365 Copilot nella pagina Get Started sui dispositivi commerciali con abbonamento attivo a 365. Per tutte le novità è previsto un rollout graduale.