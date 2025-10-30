Windows 11 KB5067036, il bug: problema per il Task Manager

È trascorso solo un giorno dal rilascio dell’aggiornamento KB5067036 per le versioni 25H2 e 24H2 di Windows 11 ed è già stato documentato il primo problema introdotto dall’update. Lo ha fatto la sempre attenta redazione del sito Windows Latest, scovando un comportamento anomalo del Task Manager (Gestione attività).

Se il Task Manager non si chiude con Windows 11 KB5067036

Per qualche strano motivo, un bug impedisce la chiusura dell’applicazione facendo clic sulla X in alto a destra. Per essere più precisi, la finestra scompare, ma senza terminare il processo. La conseguenza è un utilizzo inutile e dannoso delle risorse di sistema. La testimonianza è nello screenshot qui sotto, condiviso dal sito.

Non siamo riusciti a replicare l’anomalia sul nostro PC. Significa che il problema non interessa tutti gli utenti. Per capirlo è sufficiente un breve test. Aprire il Task Manager (clic con il tasto destro sulla barra delle applicazioni, poi Gestione attività oppure con la scorciatoia da tastiera Ctrl+Shift+Esc ), chiuderlo con il pulsante X e ripetere l’operazione per verificare se il processo precedente è stato terminato con successo.

In caso contrario è possibile forzare la chiusura selezionando ogni processo e facendo clic su Termina attività oppure, in un solo colpo, impartendo l’istruzione taskkill /im taskmgr.exe /f nel prompt dei comandi.

Microsoft non ha ancora confermato la presenza del problema in via ufficiale. Va precisato che l’aggiornamento non è obbligatorio, ma opzionale, come tutti quelli distribuiti nell’ultima parte del mese. Le sue novità saranno poi contenute nel Patch Tuesday delle prossime settimane.

È l’aggiornamento del nuovo menu Start

KB5067036 ha introdotto diversi cambiamenti, il più importante dei quali riguarda senza dubbio l’arrivo del nuovo menu Start. Eccolo.

Lo abbiamo provato (qui le nostre prime impressioni). Microsoft ha scelto la via del rollout graduale: non è ancora abilitato per tutti gli utenti, ma seguendo una breve guida è possibile forzarne l’attivazione.