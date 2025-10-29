Nuovo menu Start Windows 11: come attivarlo subito con ViVeTool

Sono passati anni da quando Windows 11 è uscito con un menu Start che ha fatto rabbrividire milioni di utenti abituati alla solidità di Windows 10. Un menu diviso in pagine separate, sezione Consigliati che nessuno voleva ma che Microsoft insisteva a propinare, visualizzazione delle app che sembrava progettata da qualcuno che non aveva mai effettivamente usato un computer.

E ora, finalmente Microsoft ha rilasciato una versione del menu Start che è… beh, decente. Non è strabiliante, ma fa quello che un menu Start dovrebbe fare.

Windows 11 ha un menu Start decente, cosa c’è di nuovo

Il menu Start riprogettato risolve i problemi più fastidiosi della versione originale. Primo: non è più diviso in due pagine come se qualcuno avesse pensato che fosse una buona idea costringere a cliccare “Tutte le app” ogni singola volta che si voleva vedere l’elenco completo. Ora si apre il menu e si vede tutto.

Secondo: si può finalmente disattivare la sezione Consigliati. Quella maledetta area dove Windows cercava di far riaprire documenti chiusi o suggeriva app che non interessavano, occupando spazio prezioso. Ora si può mandarla a quel paese e avere più spazio per le cose che effettivamente si usano.

Terzo: l’elenco delle app ha tre visualizzazioni diverse: griglia, elenco e categorie. Si può scegliere come si preferisce vedere le proprie applicazioni invece di essere bloccato in un’unica modalità che magari non piace nemmeno.

Come attivare il nuovo Menu Start di Windows 11

Il nuovo menu Start arriva con l’aggiornamento non di sicurezza di ottobre 2025 (KB5067036) ed è in fase di roll out graduale per tutti gli utenti di Windows 11 versione 24H2 e 25H2. Ma per chi è impaziente e non ha voglia di attendere il proprio turno, c’è un modo per forzare l’attivazione usando ViVeTool. È leggermente più tecnico che cliccare “aggiorna” in Windows Update, ma niente di spaventoso.

Scaricare l’aggiornamento giusto. Si deve avere KB5067036 installato. Questo aggiornamento porta il sistema alla build 26100.7019 o 26200.7019, a seconda della versione di Windows 11 che si ha. A fine ottobre 2025 è disponibile come aggiornamento opzionale non di sicurezza, quindi andare in Windows Update e cercalo tra gli aggiornamenti opzionali se non è già installato automaticamente.

Scaricare ViVeTool, una piccola utility che permette di abilitare feature nascoste in Windows. Si trova su GitHub, bisogna scaricare l'ultima versione. Estrarre i file in una cartella comoda, tipo C:\vive o ovunque si voglia. Non serve l'installazione, sono solo file che si useranno dal prompt dei comandi.

Aprire il prompt dei comandi come amministratore. Clic destro sul menu Start, selezionare “Terminale (Admin)” o “Prompt dei comandi (Admin)” a seconda di come è configurato il proprio sistema. Confermare.

Usare il comando CD per andare dove è stato estratto ViVeTool. Se è in C:\vive, basta scrivere: CD C:\vive. Se è in un altro posto, modificare il percorso di conseguenza.

Copiare e incollare questo comando: vivetool /enable /id:57048231,47205210,56328729,48433719

Premere Invio. ViVeTool farà la sua magia abilitando il nuovo menu Start e altre funzioni come l’indicatore della batteria riprogettato.

Chiudere tutto e riavviare il computer. Quando si torna su, si avrà il nuovo menu Start pronto all’uso.

È davvero meglio?

Sì. Inequivocabilmente sì. Non perché sia particolarmente innovativo, ma perché finalmente fa quello che un menu Start dovrebbe fare senza intralciare. Non si è più costretti a navigare tra pagine, non si deve sopportare suggerimenti inutili se non servono, si possono visualizzare le app come si preferisce. L’indicatore della batteria riprogettato è anche carino, se si ha un portatile.

Microsoft sta migliorando Windows 11 poco alla volta. È solo un peccato che molti di questi “miglioramenti” siano in realtà correzioni di problemi che non sarebbero mai dovuti esistere.