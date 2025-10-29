Windows 11 25H2/24H2: molte novità in KB5067036

Microsoft ha rilasciato ieri sera l’aggiornamento opzionale KB5067036 per Windows 11 25H2 e 24H2. Include un lungo elenco di novità che riguardano vari componenti del sistema operativo, anticipati il 21 ottobre con la build preliminare per gli iscritti al programma Insider. Quella più rilevante è rappresentata dal nuovo menu Start (il rollout è graduale, ma si può attivare subito con ViVeTool).

Novità per tutti i computer

Dopo aver installato l’aggiornamento KB5067036 (deve essere fatto manualmente cliccando sull’apposito pulsante), gli utenti vedranno un menu Start con layout differente da quello originale. Le icone delle app sono visibili in un’unica pagina ed è possibile scegliere tra visualizzazione a griglia o categoria. Il numero di colonne per app preferite, elementi consigliati e categorie aumenta sugli schermi di grandi dimensioni e il pannello laterale per Phone Link (Collegamento al telefono) si può attivare/disattivare con il pulsante alla destra del campo di ricerca (non ancora in Europa).

Nella Home di Esplora file sono ora visibili i file consigliati (usati di frequente, scaricati di recente e aggiunti alla raccolta). È possibile disattivare la visualizzazione della sezione in Opzioni cartella. In tal caso verranno visualizzate le cartelle aggiunte ad Accesso rapido.

Nella barra delle applicazioni e nella schermata di blocco sono visibili nuove icone della batteria con indicatori di diverso colore e percentuale: verde indica che il computer è in carica e in buone condizioni, giallo indica che la modalità di risparmio batteria è attivata al 20% o inferiore, rosso segnala una batteria quasi scarica.

Novità per Copilot+ PC

L’aggiornamento KB5067036 include anche numerose novità per i Copilot+ PC, ovvero notebook con processori AD Ryzen AI 300, Intel Core Ultra 200V e Qualcomm Snapdragon X che possono eseguire localmente le funzionalità AI. La maggioranza di esse riguarda Click to Do.

Microsoft ha migliorato la finestra del prompt con la visualizzazione dei suggerimenti, aggiunta la possibilità di tradurre il testo selezionato con l’app Copilot e integrato un convertitore di unità di misura (lunghezza, area, volume, altezza, temperatura e velocità).

Gli utenti che accedono a Windows 11 con account Microsoft possono sfruttare due azioni rapide in Esplora file. Quando viene posizionato il puntatore del mouse sui file nella Home vengono mostrate le voci “Apri percorso file” e “Chiedi a Copilot“. Infine, grazie ai modelli di piccole dimensioni installati sul computer è disponibile una dettatura più naturale con Accesso vocale.

Tra i vari fix spiccano quelli che risolvono tre noti bug, ovvero quelli che impedivano il caricamento dei siti IIS, l’uso delle applicazioni DVD, BluRay e TV con funzionalità EVR e l’upgrade da Windows 10 a Windows 11 con il Media Creation Tool.