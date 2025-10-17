Windows 11 25H2: bug blocca il caricamento dei siti IIS

Windows 11 25H2 è disponibile da fine settembre. Ai quattro problemi confermati al debutto del sistema operativo si aggiunge ora un altro bug. Microsoft ha comunicato che i siti basati su IIS (Internet Information Service) potrebbe non essere caricati. Lo stesso bug è presente in Windows 11 24H2.

Bug dovuto agli aggiornamenti recenti

Microsoft scrive nella pagina dedicata che il bug è stato introdotto dall’aggiornamento KB5066835 distribuito il 14 ottobre per Windows 11 25H2. Per Windows 11 24H2 viene però indicata come fonte del problema l’aggiornamento opzionale KB5065789 del 29 settembre. I due aggiornamenti sono gli stessi per entrambe le versioni del sistema operativo, quindi non è chiara la differenza.

In seguito all’installazione degli aggiornamenti, alcune applicazioni server-side che sfruttano il driver HTTP.sys potrebbero avere problemi con le connessioni in ingresso. In tal caso, i siti IIS mostrano il messaggio di errore “ Connection reset - error (ERR_CONNECTION_RESET) “.

Microsoft spiega che il problema è causato da una serie di condizioni che possono essere influenzate dalla connettività Internet del dispositivo, oltre che dalla tempistica di installazione degli aggiornamenti recenti e dai riavvii del dispositivo. Una possibile soluzione è installare tutti i gli aggiornamenti mostrati in Windows Update e riavviare il dispositivo (anche se non c’è nessun aggiornamento). Il fix definitivo verrà rilasciato nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda Windows 11 24H2, l’azienda di Redmond ha risolto un bug presente dal mese di aprile. Il driver sprotect.sys installato da diversi software di sicurezza causava la comparsa di schermate blu o nere. Era stato quindi applicato un blocco per impedire l’aggiornamento a Windows 11 24H2.

Questo blocco è stato rimosso il 15 ottobre, quindi gli utenti possono installare Windows 11 24H2 (e Windows 11 25H2). Le nuove versioni delle applicazioni includono ora il driver aggiornato di SenseShield Technology, azienda cinese che sviluppa soluzioni per la protezione della proprietà intellettuale e del copyright. Il suo prodotto più noto è VirBox.