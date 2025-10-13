 Bug impedisce upgrade da Windows 10 a Windows 11
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Bug impedisce upgrade da Windows 10 a Windows 11

Microsoft ha confermato che la versione 26100.6584 del Media Creation Tool non permette di effettuare l'upgrade da Windows 10 a Windows 11 25H2.
Bug impedisce upgrade da Windows 10 a Windows 11
Informatica Sistemi operativi
Microsoft ha confermato che la versione 26100.6584 del Media Creation Tool non permette di effettuare l'upgrade da Windows 10 a Windows 11 25H2.
Google AI Studio

Domani terminerà il supporto ufficiale per Windows 10. Dall’inizio del mese è disponibile la versione aggiornata del Media Creation Tool (Strumento per la creazione dei supporti di installazione) che consente il passaggio a Windows 11 25H2. C’è solo un “piccolo” problema: il tool non funziona.

Upgrade impossibile con MCT

Il modo più semplice per effettuare l’upgrade da Windows 10 a Windows 11 è utilizzare Windows Update. Molti utenti preferiscono però un’installazione pulita, quindi sfruttano il Media Creation Tool (MCT) per creare un supporto (DVD o USB) di avvio. L’addio a Windows 10 è proprio l’occasione giusta per questa procedura, ma Microsoft ha comunicato nel weekend che il tool non funziona.

Il problema si verifica con l’ultima versione (26100.6584) rilasciata il 29 settembre. L’azienda di Redmond scrive che il tool si chiude all’improvviso quando usato su un computer con Windows 10, senza mostrare nessun messaggio di errore. Appare solo il logo di Windows per pochi secondi prima di scomparire.

Microsoft risolverà il bug e pubblicherà una versione aggiornata del Media Creation Tool. Nel frattempo è possibile scaricare l’immagine ISO di Windows 11 25H2 dalla stessa pagina (circa 7,1 GB). L’immagine ISO può essere aperta direttamente in Esplora file oppure utilizzata con l’ottimo tool Rufus che permette di creare un drive USB di avvio, eliminando i controlli per RAM, Secure Boot e TPM 2.0. Consente anche la creazione di un account locale e la disattivazione della cifratura del disco con BitLocker.

Per gli utenti che vogliono usare ancora Windows 10 (ad esempio perché il computer non è compatibile con Windows 11 25H2) c’è un’altra opzione. Grazie al supporto esteso è possibile ricevere un altro anno di aggiornamenti (fino al 13 ottobre 2026). In questo caso è tuttavia obbligatorio l’account Microsoft.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 13 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Gli occhiali smart di Apple con visionOS in due versioni

Gli occhiali smart di Apple con visionOS in due versioni
Windows 10, la fine di un'era (o forse no?)

Windows 10, la fine di un'era (o forse no?)
Installare Windows 11 senza account Microsoft né Internet, il trucco legale

Installare Windows 11 senza account Microsoft né Internet, il trucco legale
Windows 11 25H2: agente AI e modalità scura

Windows 11 25H2: agente AI e modalità scura
Gli occhiali smart di Apple con visionOS in due versioni

Gli occhiali smart di Apple con visionOS in due versioni
Windows 10, la fine di un'era (o forse no?)

Windows 10, la fine di un'era (o forse no?)
Installare Windows 11 senza account Microsoft né Internet, il trucco legale

Installare Windows 11 senza account Microsoft né Internet, il trucco legale
Windows 11 25H2: agente AI e modalità scura

Windows 11 25H2: agente AI e modalità scura
Luca Colantuoni
Pubblicato il
13 ott 2025
Link copiato negli appunti