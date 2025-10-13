Bug impedisce upgrade da Windows 10 a Windows 11

Domani terminerà il supporto ufficiale per Windows 10. Dall’inizio del mese è disponibile la versione aggiornata del Media Creation Tool (Strumento per la creazione dei supporti di installazione) che consente il passaggio a Windows 11 25H2. C’è solo un “piccolo” problema: il tool non funziona.

Upgrade impossibile con MCT

Il modo più semplice per effettuare l’upgrade da Windows 10 a Windows 11 è utilizzare Windows Update. Molti utenti preferiscono però un’installazione pulita, quindi sfruttano il Media Creation Tool (MCT) per creare un supporto (DVD o USB) di avvio. L’addio a Windows 10 è proprio l’occasione giusta per questa procedura, ma Microsoft ha comunicato nel weekend che il tool non funziona.

Il problema si verifica con l’ultima versione (26100.6584) rilasciata il 29 settembre. L’azienda di Redmond scrive che il tool si chiude all’improvviso quando usato su un computer con Windows 10, senza mostrare nessun messaggio di errore. Appare solo il logo di Windows per pochi secondi prima di scomparire.

Microsoft risolverà il bug e pubblicherà una versione aggiornata del Media Creation Tool. Nel frattempo è possibile scaricare l’immagine ISO di Windows 11 25H2 dalla stessa pagina (circa 7,1 GB). L’immagine ISO può essere aperta direttamente in Esplora file oppure utilizzata con l’ottimo tool Rufus che permette di creare un drive USB di avvio, eliminando i controlli per RAM, Secure Boot e TPM 2.0. Consente anche la creazione di un account locale e la disattivazione della cifratura del disco con BitLocker.

Per gli utenti che vogliono usare ancora Windows 10 (ad esempio perché il computer non è compatibile con Windows 11 25H2) c’è un’altra opzione. Grazie al supporto esteso è possibile ricevere un altro anno di aggiornamenti (fino al 13 ottobre 2026). In questo caso è tuttavia obbligatorio l’account Microsoft.