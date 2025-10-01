Windows 11: il Media Creation Tool ora scarica versioni più recenti

Microsoft ha aggiornato il Media Creation Tool con il rilascio di Windows 11 25H2. Ora scarica una versione più recente della 24H2, così dopo l’installazione si hanno molti meno aggiornamenti da scaricare. Se si fa un’installazione pulita, si parte già con un sistema quasi aggiornato. Si risparmia tempo e ci sono meno rischi di incappare in qualche bug.

Microsoft aggiorna Media Creation Tool: meno patch dopo l’installazione

Al momento, il Media Creation Tool scarica (e installa, se si sceglie di “masterizzare” l’immagine su un supporto USB) la build 26100.6584, che è l’aggiornamento di sicurezza o Patch Tuesday di questo mese. Prima, il tool si fermava alla build di giugno (26100.4349), costringendo gli utenti a scaricare manualmente gli aggiornamenti successivi. Ora, il processo è più snello.

C’è però un intoppo. Su Windows 10 il nuovo Media Creation Tool si avvia e poi crasha subito senza motivo. Microsoft suggerisce di scaricare l’ISO direttamente dal sito e usare Rufus, Ventoy o simili per creare il supporto USB. Niente di complicato, ma serve un minimo di pratica.

In alternativa, si può scaricare direttamente dai server Microsoft le immagini di Windows 11 versione 25H2 ed effettuare un’installazione pulita con l’ultimo aggiornamento delle funzionalità.

Dove scaricare il nuovo tool e come verificare la versione

Per sapere se il proprio Media Creation Tool è aggiornato, tasto destro sul file, “Proprietà”, poi su “Dettagli” e si verifica il numero di versione. Per scaricare quello nuovo basta andare sul sito Microsoft, nella sezione Windows 11. È gratuito e compatibile con tutte le versioni ancora supportate.