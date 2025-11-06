 Windows Update: Microsoft ripristina la data nel nome
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Windows Update: Microsoft ripristina la data nel nome

Dopo aver ricevuto feedback negativi, Microsoft ha comunicato che nei nomi degli aggiornamenti verranno ancora indicati anno e mese.
Windows Update: Microsoft ripristina la data nel nome
Informatica Sistemi operativi
Dopo aver ricevuto feedback negativi, Microsoft ha comunicato che nei nomi degli aggiornamenti verranno ancora indicati anno e mese.
Google AI Store

A fine ottobre, Microsoft aveva annunciato la semplificazione dei nomi degli aggiornamenti scaricati tramite Windows Update. Come si può leggere anche nei commenti sul blog ufficiale, la decisione non è stata molto apprezzata dagli utenti. In seguito ai feedback (negativi) ricevuti, l’azienda di Redmond ha comunicato che verrà mantenuta la data.

Semplificazione parziale dei nomi

Molte novità di Windows e altri software sono spesso suggeriti dagli utenti. Ma quella annunciata a fine ottobre probabilmente non è stata chiesta da nessuno. Secondo Microsoft, il nuovo formato dei nomi è stato introdotto perché è “più intuitivo e coerente, più facile da leggere e da comprendere, e focalizzati sui dettagli più rilevanti“.

La nuova nomenclatura si applica agli aggiornamenti di Windows (opzionali e obbligatori), .NET Framework, Visual Studio, componenti AI e driver. Nessun cambiamento invece per gli aggiornamenti distribuiti tramite Microsoft Update Catalog e Windows Server Update Services (WSUS).

Ad esempio, un aggiornamento di Windows ha un nome simile a questo:

2025-10 Aggiornamento cumulativo per Windows 11 Version 23H2 per sistemi basati su x64 (KB5066793)

Dopo la modifica diventerà:

Aggiornamento di sicurezza (KB5066793)

In pratica sono stati eliminati la parola “cumulativo”, la versione del sistema operativo e la data. Molti amministratori IT hanno contestato la decisione di rimuovere la data, in quanto è un’informazione importante che non incide sulla leggibilità.

In seguito alle proteste, all’inizio del post è stata aggiunta una nota per indicare che verranno ascoltati i suggerimenti. Microsoft ha successivamente confermato ci saranno ancora anno e mese nel nome degli aggiornamenti.

Non è invece previsto il ripristino delle altre parole. L’indicazione della versione del sistema operativo è effettivamente inutile. Per quanto riguarda il tipo di aggiornamento è sufficiente sapere che quelli opzionali (senza patch) vengono distribuiti entro fine mese, mentre quelli obbligatori (con patch) vengono distribuiti il secondo martedì di ogni mese. L’unica eccezione è rappresentata da patch o bug fix urgenti che non seguono le normali scadenze (sono chiamati aggiornamenti “out-of-band”).

Fonte: Windows Latest

Pubblicato il 6 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Windows 11, l'effetto acrilico arriva ovunque

Windows 11, l'effetto acrilico arriva ovunque
Furto al Louvre, oltre la password: PC con Windows 2000 e XP

Furto al Louvre, oltre la password: PC con Windows 2000 e XP
BigLinux è una distro così leggera che la puoi provare nel browser

BigLinux è una distro così leggera che la puoi provare nel browser
Windows 11 si aggiorna senza riavvio, cosa cambia (spoiler: nulla)

Windows 11 si aggiorna senza riavvio, cosa cambia (spoiler: nulla)
Windows 11, l'effetto acrilico arriva ovunque

Windows 11, l'effetto acrilico arriva ovunque
Furto al Louvre, oltre la password: PC con Windows 2000 e XP

Furto al Louvre, oltre la password: PC con Windows 2000 e XP
BigLinux è una distro così leggera che la puoi provare nel browser

BigLinux è una distro così leggera che la puoi provare nel browser
Windows 11 si aggiorna senza riavvio, cosa cambia (spoiler: nulla)

Windows 11 si aggiorna senza riavvio, cosa cambia (spoiler: nulla)
Luca Colantuoni
Pubblicato il
6 nov 2025
Link copiato negli appunti