Windows 11: le app non si aprono dopo il ripristino

Microsoft ha confermato l’esistenza di un nuovo bug in Windows 11 22H2 che impedisce di avviare le applicazioni in seguito al ripristino di sistema. L’azienda di Redmond ha pubblicato alcune soluzioni temporanee che gli utenti possono testare in attesa del fix definitivo. Il problema non è presente nella versione originale del sistema operativo.

Le app non si aprono dopo il ripristino di sistema

System Restore (Ripristino configurazione di sistema in italiano) è una delle funzionalità più utili di Windows. Viene sfruttata per ritornare allo stato precedente, se l’installazione di un software o altre operazioni hanno reso inutilizzabile il sistema operativo. Il punto di ripristino viene creato automaticamente quando si installa un software o un aggiornamento, ma può essere creato anche manualmente.

Dopo aver effettuato il ripristino, il sistema operativo dovrebbe quindi funzionare normalmente. Invece Microsoft ha confermato un fastidioso bug in Windows 11 22H2. Alcune applicazioni che usano pacchetti nel formato MSIX mostrano strani comportamenti, ad esempio non si aprono (viene mostrato un messaggio di errore), hanno link multipli nel menu Start o si avviano, si bloccano e vanno in crash.

Microsoft ha pubblicato un elenco parziale di app (Blocco note, Paint, Office, Cortana, Terminale), ma quasi certamente i suddetti sintomi sono mostrati da tutte le app che usano il formato MSIX. In attesa del fix definitivo, gli utenti possono testare alcune soluzioni temporanee: riavviare l’app più volte, reinstallare l’app dal Windows Store, reinstallare l’app dalla fonte originale o eseguire Windows Update.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.