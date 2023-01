Windows 10: stop alla vendita delle licenze

Il destino di Windows 10 è segnato già da tempo, non si tratta certo di una novità, ma oggi abbiamo la conferma di un ennesimo step del percorso stabilito da Microsoft per giungere in futuro all’abbandono definitivo del sistema: la decisione di imporre uno stop alla vendita delle licenze attraverso le pagine dello store ufficiale. Gli utenti saranno in grado di acquistarle, mediante questo canale, solo ed esclusivamente entro fine mese.

Microsoft ferma la vendita delle licenze Windows 10

Il termine ultimo è fissato nel 31 gennaio 2023, come si legge nella sezione dedicata a W10 Home: Il 31 gennaio 2023 sarà l’ultimo giorno in cui sarà possibile usufruire dell’offerta su Windows 10 . Lo stesso vale per quella relativa all’edizione W10 Pro. Il messaggio, neanche a dirlo, include un link diretto al mini-sito che espone le caratteristiche del successore ( Scopri di più su Windows 11 ), così da poter consultare una panoramica in merito alle funzionalità e ai benefici dell’upgrade.

Ciò nonostante, come annunciato in passato, Microsoft continuerà a garantire il supporto al sistema operativo negli anni a venire, almeno fino al 14 ottobre 2025, attraverso il rilascio di aggiornamenti e patch di sicurezza. In questo modo, la software house si impegna a tenere vulnerabilità e malware lontani dai PC. Secondo l’analisi di StatCounter, a fine dicembre 2022, il 67,95% degli utenti legati alla piattaforma ancora impiegava questa edizione.

Il consiglio rivolto agli utenti è ovviamente quello di optare per il più recente Windows 11. Laddove non possibile, per ragioni legate ai requisiti hardware o altro, ci si dovrà rivolgere ad altri canali.

Oggi, una licenza ufficiale di W10 acquistata attraverso lo store ufficiale Microsoft costa 145 euro per la versione Home e 259 euro per quella Pro. I prezzi risultano identici a quelli del successore W11.

