Windows 11: attivo su quasi mezzo miliardo di dispositivi

Windows 11 è attualmente in uso su oltre 400 milioni di dispositivi al mese. L’informazione, riferita dalla redazione di Windows Central, proviene direttamente da Microsoft, precisamente da una nota interna dell’azienda.

Windows 11 su più di 400 milioni di device al mese

Si tratta di una cifra molto importante che pare essere stata raggiunta di recente. Inoltre, al ritmo attuale l’azienda di Redmond dovrebbe riuscire a superare la soglia del mezzo miliardo entro l’inizio del 2024.

Da tenere presente che il lancio di Windows 11 è avvenuto a ottobre del 2021 e sono stati necessari due anni per poter raggiungere l’importante cifra in questione che, invece, il suo predecessore, Windows 10, aveva raggiunto in poco più di un anno.

Windows 11 è pertanto cresciuto a un ritmo inferiore di Windows 10, ma tra i due sistemi operativi vi sono comunque differenze sostanziali per il lancio. Windows 10 è stato infatti distribuito come aggiornamento dei precedenti Windows 8.1 e Windows 7, mentre l’ultimo OS è arrivato sul mercato con requisiti di sistema più stringenti e a causa della necessità del modulo TPM i PC supportati sono stati solo quelli dal 2018 a seguire, andando pertanto a rallentarne l’adozione.

Proprio in virtù dello scenario descritto poc’anzi, Microsoft non è rimasta sorpresa della crescita più a rilento del suo ultimo OS e infatti gli obiettivi iniziali erano più bassi. Per quel che concerne la base di utenti, dunque, Windows 11 ha avuto più successo di quanto la “redmondiana” in realtà si aspettasse, il che è stato particolarmente favorito dal nuovo programma di update Moments che ha permesso all’azienda di distribuire aggiornamenti delle funzioni con maggiore rapidità.

