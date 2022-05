Windows 11: cambia la finestra per spegnere il PC

Dal giorno del lancio di Windows 11 sono ormai passati diversi mesi, ma Microsoft continua a lavorare incessantemente per cercare di perfezionare il più possibile il suo sistema operativo, in modo tale da renderlo quanto più funzionale e moderno possibile. Evidente dimostrazione della cosa sono le modifiche che su base periodica vengono apportate a esso, come nel caso di quelle relative al modo in cui è possibile spegnere il PC.

Windows 11: design rinnovato per la schermata per lo spegnimento del PC

Più precisamente, nella build 2511, disponibile nel canale Dev per gli iscritti al programma Insider, ha debuttato una nuova finestra dedicata allo spegnimento del computer, quella a cui è possibile accedere dopo aver premuto la combinazione di tasti Alt+F4 e che consente di ibernare, spegnere, riavviare o mettere in standby il PC, la quale presenta un aspetto totalmente differente rispetto a quanto proposto sino a questo momento.

La finestra in questione, infatti, sfoggia i bordi arrotondati, già visti su altri comparti del sistema operativo e che sono praticamente diventati l’elemento distintivo della nuova interfaccia utente di Windows. Sono presenti pure delle nuove icone quando si è in modalità risparmio energia, le quali vanno ad allontanarsi dall’aspetto eccessivamente basic che aveva fatto il suo debutto con Windows 8.

Il fatto che il colosso di Redmond stia provvedendo ad apportare modifiche a elementi che sino ad ora erano stati abbandonati ed erano passati in secondo piano, come nel caso di quelli in questione, dimostra come l’accento si stia spostando pure su dettagli minori del sistema operativo e che poco alla volta la UI verrà messa al pari e uniformata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.