 Windows 11, come disattivare i risultati web nel menu Cerca
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Windows 11, come disattivare i risultati web nel menu Cerca

Con Windows 11 26H2 sarà possibile disattivare i risultati web nel menu Cerca. Basta link di Bing quando si cerca un'app.
Windows 11, come disattivare i risultati web nel menu Cerca
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Con Windows 11 26H2 sarà possibile disattivare i risultati web nel menu Cerca. Basta link di Bing quando si cerca un'app.
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Se si cerca “Calcolatrice” nel menu Cerca di Windows 11, invece di aprire la Calcolatrice, che è installata sul PC a due centimetri dal pulsante Cerca, Windows mostra risultati web da Bing, link a pagine Microsoft, e suggerimenti per cose mai chieste. È una delle lamentele più persistenti della storia di Windows 11.

March Rogers, Partner Director of Design di Microsoft, ha confermato su X che l’azienda sta lavorando sulla possibilità di disattivare i risultati web nella Ricerca di Windows 11. La funzionalità arriverà con la versione 26H2.

Addio ai risultati di Bing nella ricerca di Windows

La ricerca di Windows nasce con uno scopo preciso: consentire di trovare in pochi secondi file, applicazioni e impostazioni. Col tempo, però, questa funzione è stata appesantita dall’integrazione dei risultati web di Bing, che occupano solo spazio prezioso e rendono meno immediata l’esperienza.

Microsoft ha sempre visto la barra di ricerca come un punto strategico per promuovere il proprio motore di ricerca e aumentare il traffico verso Bing. Per gli utenti però la ricerca dovrebbe rimanere uno strumento locale, progettato per aiutare a trovare ciò che serve sul PC e non per suggerire ciò che si potrebbe cercare online.

Con 26H2, la ricerca locale avrà finalmente la priorità. E i risultati web potranno essere disattivati.

Come disattivare i risultati web nella Ricerca su Windows 11

La funzionalità è nella build Insider 26300.8697 ma potrebbe non essere attiva per tutti. Con ViveTool è possibile abilitarla manualmente:

Basta scaricare ViveTool da GitHub, aprire il Terminale come amministratore (Win + X, Terminale Admin), passare al profilo Prompt dei comandi (Ctrl + Shift + 2), Navigare nella cartella ViveTool con il comando CD. Digitare “vivetool /enable /id:” seguito dall’ID della funzionalità, premere Invio e infine, riavviare.

Per tornare indietro, è sufficiente sostituire “/enable” con “/disable”.

Una volta disattivata la ricerca web, la Ricerca di Windows 11 diventa più veloce. Rimuovere le query a Bing e i risultati web dal percorso di ricerca, infatti, elimina latenza e rumore. La Ricerca fa ciò che dovrebbe fare, trovare le cose sul proprio computer, senza deviazioni pubblicitarie…

Fonte: Neowin

Pubblicato il 22 giu 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
22 giu 2026
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