Windows 11, come disattivare i risultati web nel menu Cerca

Se si cerca “Calcolatrice” nel menu Cerca di Windows 11, invece di aprire la Calcolatrice, che è installata sul PC a due centimetri dal pulsante Cerca, Windows mostra risultati web da Bing, link a pagine Microsoft, e suggerimenti per cose mai chieste. È una delle lamentele più persistenti della storia di Windows 11.

March Rogers, Partner Director of Design di Microsoft, ha confermato su X che l’azienda sta lavorando sulla possibilità di disattivare i risultati web nella Ricerca di Windows 11. La funzionalità arriverà con la versione 26H2.

You can turn off web results in settings: Privacy & Security > Search — March Rogers (@marchr) June 16, 2026

Addio ai risultati di Bing nella ricerca di Windows

La ricerca di Windows nasce con uno scopo preciso: consentire di trovare in pochi secondi file, applicazioni e impostazioni. Col tempo, però, questa funzione è stata appesantita dall’integrazione dei risultati web di Bing, che occupano solo spazio prezioso e rendono meno immediata l’esperienza.

Microsoft ha sempre visto la barra di ricerca come un punto strategico per promuovere il proprio motore di ricerca e aumentare il traffico verso Bing. Per gli utenti però la ricerca dovrebbe rimanere uno strumento locale, progettato per aiutare a trovare ciò che serve sul PC e non per suggerire ciò che si potrebbe cercare online.

Con 26H2, la ricerca locale avrà finalmente la priorità. E i risultati web potranno essere disattivati.

Come disattivare i risultati web nella Ricerca su Windows 11

La funzionalità è nella build Insider 26300.8697 ma potrebbe non essere attiva per tutti. Con ViveTool è possibile abilitarla manualmente:

Basta scaricare ViveTool da GitHub, aprire il Terminale come amministratore (Win + X, Terminale Admin), passare al profilo Prompt dei comandi (Ctrl + Shift + 2), Navigare nella cartella ViveTool con il comando CD. Digitare “vivetool /enable /id:” seguito dall’ID della funzionalità, premere Invio e infine, riavviare.

Per tornare indietro, è sufficiente sostituire “/enable” con “/disable”.

Una volta disattivata la ricerca web, la Ricerca di Windows 11 diventa più veloce. Rimuovere le query a Bing e i risultati web dal percorso di ricerca, infatti, elimina latenza e rumore. La Ricerca fa ciò che dovrebbe fare, trovare le cose sul proprio computer, senza deviazioni pubblicitarie…