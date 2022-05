Windows 11: ecco la Controller Bar per i giochi

Microsoft continua a voler migliorare le funzioni di Windows 11, in special modo per coloro che intendo usare il computer pure per i videogame. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda di Redmond ha rilasciato la Build 22616 di Windows 11 nei canali Beta e Dev che porta in dote un aggiornamento relativo alla Xbox Game Bar, la quale implementa ora una nuova funzione denominata Controller Bar per accedere a giochi recenti e ai client eventualmente impiegati in maniera più facile, veloce e intuitiva.

Windows 11: con la Controller Bar si può accedere “al volo” ai giochi recenti

Per chi non ne fosse a conoscenza, la Xbox Game Bar è quello strumento che su PC Windows può essere attivato con la pressione del tasto Xbox (quello centrale del controller Microsoft) oppure adoperando la combinazione di tasti Windows+G e che una volta in uso mostra sullo schermo un overlay attraverso cui i giocatori possono accedere a una serie di strumenti come la lista amici, la libreria, il sistema di controllo delle prestazioni (framerate e temperature) e tanto altro.

Con la nuova funzione da poco aggiunta, ogni volta che viene collegato o accoppiato un controller al PC, viene mostrata una nuova barra di controllo che, appunto, mostra le icone di titoli recenti (fino a un massimo di tre) e i client di gioco sul computer (es. Steam). Per richiamare la barra di controllo successivamente, invece, è sufficiente premerne il pulsante Xbox sul controller.

Ovviamente, considerando che al momento la funzione è disponibile solo per gli Insider, è probabile che sino al momento dell’implementazione definitiva sul sistema operativo possa subire ulteriori modifiche, in particolare modo tenendo conto del feedback ricevuto dagli utenti, cosa a cui Microsoft da molta importanza.

