Windows 11: feedback molto negativi, la feature è stata eliminata

Esattamente un anno fa, Microsoft ha dato il via al test di una funzionalità per Windows 11 che ora ha deciso di eliminare definitivamente. Con la build 22635.3930 distribuita agli Insider nel canale Beta, ha introdotto un formato compatto della systray che nasconde il riferimento all’anno corrente nella data e la campana delle notifiche. Una modifica pensata per liberare spazio sulla barra delle applicazioni, ma che non è però stata accolta nel migliore dei modi.

Che fine ha fatto la systray compatta di Windows 11?

Il risultato è (anzi, era) quello visibile nello screenshot qui sotto, condiviso in origine dal sito Windows Latest. Nelle intenzioni della software house, sarebbe stato opzionale. Vale a dire che l’utente avrebbe potuto scegliere di mantenere il cambiamento oppure di tornare al formato più esteso, agendo sulle impostazioni.

Da lì in poi, alcuni mesi trascorsi in fase di test, dopodiché la scomparsa. Sulla questione è intervenuto Brandon LeBlanc, volto noto di Microsoft e Principal Program Manager del team al lavoro sul programma Windows Insider. Questo il suo commento, che fa chiarezza sulla situazione, scritto in risposta a una domanda specifica.

Il feedback che abbiamo ricevuto non è stato piacevole. Ecco perché è scomparso.

Il gruppo di Redmond ha dunque deciso di tornare sui suoi passi e di accantonare l’idea. Questo ha inevitabilmente fatto storcere il naso a chi aveva ben accolto la feature, un’opzione in più per la personalizzazione della barra delle applicazioni.

Curiosamente, una parte della novità è riuscita a salvarsi, arrivando a diventare parte integrante della versione finale di Windows 11. Si tratta di quella relativa alla possibilità di nascondere la campana delle notifiche, anch’essa visualizzata nell’angolo in basso a destra dell’interfaccia. Per mostrarla o meno nella systray è sufficiente aprire le “Impostazioni”, accedere alla sezione “Sistema”, poi “Notifiche” e selezionare o deselezionare la voce “Mostra l’icona della campana di notifica”, come mostrato dallo screenshot qui sopra.