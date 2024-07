Windows 11 KB5040550: tante novità, alcune nascoste

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 22635.3930 (KB5040550) di Windows 11 23H2 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Le novità sono piuttosto numerose, tra cui la visualizzazione dei contenuti condivisi nella sezione Home di Esplora file. Altre sono nascoste, come la visualizzazione delle app in categorie o in una griglia.

Novità build 22635.3930 di Windows 11 23H2

Se l’utente effettua il login con l’account Microsoft personale o Entra ID aziendale, nella sezione Home di Esplora file verranno mostrati i contenuti condivisi da altre persone, oltre a quelli recenti e preferiti. Sono quindi presenti tre schede distinte.

Per ridurre la larghezza del “system tray” (l’area a destra nella barra delle applicazioni) è possibile scegliere il formato ridotto per la data (vengono mostrati solo ora, giorno e mese) e rimuovere l’icona delle notifiche. Usando invece la combinazione Windows + T e premendo una lettera viene automaticamente evidenziata l’app con il nome che inizia con quella lettera nella barra delle applicazioni.

Una novità è riservata solo ai dispositivi con NPU (Neural Processing Unit). Nelle impostazioni rapide del system tray è possibile accedere direttamente a Windows Studio Effects. L’icona appare quando viene usata un’app compatibile.

Usando ViveTool, uno sviluppatore ha scoperto due novità nascoste nella build che riguardano il menu Start. Quando viene aperta la pagina Tutto è possibile visualizzare le app in categorie (news, musica, intrattenimento, navigazione e altre) e disposte a griglia, invece che tramite elenco. Non è noto se le modifiche verranno abilitate nelle prossime build.