Windows 11 KB5032288: miglioramenti per Copilot

Microsoft ha annunciato la disponibilità dell’aggiornamento opzionale KB5032288 per Windows 11 23H2/22H2. Molte novità sono miglioramenti per Copilot (non ancora accessibile in Italia). L’azienda di Redmond ha rilasciato anche la build 22635.2841 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Da fine novembre è invece disponibile l’aggiornamento opzionale KB5032278 per Windows 10 22H2 che include Copilot.

Windows 11 KB5032288: novità e miglioramenti

Gli aggiornamenti opzionali (che non includono patch di sicurezza) vengono solitamente distribuiti a fine mese. A causa delle festività, Microsoft ha posticipato il rilascio dell’update di fine novembre all’inizio di dicembre e lo stesso accadrà per quello di fine dicembre. Windows 11 KB5032288 include cinque novità principali, tre delle quali riguardano Copilot.

Gli utenti possono utilizzare l’assistente digitale su schermi multipli. Viene inoltre mostrata la miniatura con la combinazione Alt + Tab, accanto alle miniature delle finestre aperte. Microsoft ha infine aggiunto una limitazione. È possibile chiedere aiuto a Copilot per un massimo di 10 volte prima di dover effettuare l’accesso con un account locale.

Nelle prossime settimane, alcuni utenti vedranno Windows Spotlight come sfondo del desktop. Infine sono state aggiunte le notifiche associate all’account Microsoft. Tra i miglioramenti c’è quello che velocizza l’apertura del pannello laterale di Copilot. L’elenco dei bug fix è piuttosto lungo e riguardano soprattutto Esplora file.

Al termine dell’installazione, le build saranno 22631.2792 (Windows 11 23H2) e 22621.2792 (Windows 11 22H2). Microsoft ha comunicato che, a partire dal 27 febbraio 2024, Windows 11 22H2 non riceverà più aggiornamenti opzionali. La build 22635.2841 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider include un’unica novità, ovvero le nuove impostazioni dei widget.