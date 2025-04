Windows 11: la quota di mercato sta raggiungendo Windows 10

Il supporto mainstream di Windows 10 terminerà tra sei mesi e anche se Microsoft sta consentendo agli utenti di avere un altro anno di aggiornamenti di sicurezza a pagamento, la quota di mercato del sistema operativo sta diminuendo piuttosto rapidamente, cedendo il passo a Windows 11.

Windows 11: quota di mercato al 42,66% a marzo 2025

Andando maggiormente in dettaglio, in base agli ultimi dati pubblicati da Statcounter, Windows 11 ha fatto un balzo in avanti significativo a marzo 2025. Windows 10, d’altra parte, ha perso una grossa fetta di utenti in un solo mese.

Al momento, Windows 10 detiene il 54,23% di tutti i PC Windows in tutto il mondo, che è un calo di 4,4 punti. Invece, Windows 11 ha il 42,66%, che è un nuovo massimo storico per il sistema operativo e un aumento di 4,53 punti (il più grande salto in tre anni). Per Windows 11, la variazione anno su anno è di +15,98 punti, mentre per Windows 10, è di -14,84 punti.

È piuttosto interessante notare che Windows 11 si sta mettendo al passo con il suo predecessore così rapidamente, ma Microsoft ha ancora molto lavoro da fare per convertire i restanti utenti di Windows 10. Alcuni, infatti, non possono aggiornare ufficialmente a causa di hardware obsoleto per gli standard di Microsoft, mentre altri rimangono piuttosto scettici riguardo i cambiamenti che il nuovo sistema operativo porta in dote e relativamente alle scelte di design controverse.

Per quanto riguarda le restanti versioni di Windows, le quote di mercato sono rimaste relativamente invariate: Windows 7 ha il 2,22% (-0,08 punti), Windows XP è a 0,33% (+0,04 punti) e Windows 8.1 è allo 0,28% (-0,02 punti).