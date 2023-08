Windows 11: Microsoft rilascia quattro nuove build

Microsoft ha annunciato la disponibilità di quattro versioni preliminari del sistema operativo per gli iscritti al programma Insider. La build 22631.2191 del canale Beta e la build 23521 del canale Dev consentono di testare Windows 365 Switch, oltre a funzionalità già annunciate in precedenza. Entrambe le build 22621.2213 di Windows 11 22H2 e 22000.2359 di Windows 11 (originale) sono disponibili nel canale Release Preview e includono quattro novità in totale.

Windows 11: quattro nuove build

La principale novità della build 22631.2191 del canale Beta è rappresentata dal supporto per gli sfondi HDR, già presente nelle build 25921 del canale Canary e 23516 del canale Dev. Gli utenti che hanno uno schermo HDR possono impostare uno sfondo nel formato JXR (JPEG eXtended Range).

La seconda funzionalità è in comune con la build 23521 del canale Dev. Si tratta di Windows 365 Switch. Consente agli utenti aziendali di passare rapidamente dal desktop locale a Windows 365 Cloud PC tramite Task View (Visualizzazione attività), usando mouse, tastiera o gesture.

Nella build 23521 è stato inoltre attivato Windows Copilot, se viene effettuato l’accesso con un account Azure Active Directory. Ci sono anche due novità per gli utenti europei. Possono scegliere un provider di ricerca alternativo per Windows Search (al posto di Bing) e devono concedere il permesso per la condivisione dei dati tra Windows 11 e altri servizi Microsoft.

Nella build 22621.2213 (KB5029351) è stata aggiunta la funzionalità che riguarda le app predefinite, mentre nella build 22000.2359 (KB5029332) è stato migliorato il rilevamento della posizione geografica, usata per mostrare informazioni meteo, news e traffico. Quest’ultima novità è inclusa anche nella build 19045.3391 (KB5029331) di Windows 10 22H2 del canale Release Preview.